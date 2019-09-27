Возвращение пушистого дачника

Осенью возвращаются с дач в городские квартиры не только люди, но и питомцы: собаки и кошки. Казалось бы, что такого - запрыгнули в машину, да и поехали домой. Но на самом деле для кота или пса, привыкшего к разгульной жизни на природе, это серьезный стресс, - предупреждают ветеринары.

Как сберечь нервы и себе, и питомцу?

1. Проверяем, все ли готово дома

После возвращения с дачи животные, особенно кошки, могут начать обратно рваться «к природе». Стоят ли в квартире на окнах сетки «антикошки»? Они надежно защищают от попыток побега пушистых питомцев. Кстати, некоторые заботливые хозяева даже делают на заказ небольшие «вольеры» с решеткой для своих котов. Это вроде крытого выступа в окне. Безопасно - и полное ощущение присутствия на природе для питомца.

И обязательно достаньте любимые игрушки вашего пса или кота. Пусть ждут его дома.

2. Подготавливаем питомца

Кошки - существа впечатлительные: могут на переезд обидеться. Плохо себя вести во время самой поездки, испугаться и мяукать. А по возвращении начать метить углы или потерять аппетит, а то и вовсе заболеть. Лучше начинать готовиться к переезду заранее. Можно дать коту успокоительное, например Анотен, за неделю до запланированного мероприятия.

Собакам, конечно, главное, чтобы хозяин был рядом. Но успокоительное заранее тоже не помешает. И еще: постарайтесь не оставлять собаку надолго одну до переезда и после, хотя бы пару дней. В машине хозяин должен ехать до дома вместе с псом. Тогда собака после возвращения не будет «мстить» мебели и обуви.

3. Едем в переноске

За несколько часов до переезда не стоит кормить питомца, пусть едет натощак. А вот водички надо дать обязательно - и взять с собой, если поездка будет долгой. Говорят, кошек лучше перевозить в переноске, а с собакой - сидеть рядом. Делайте так, как привык ваш питомец.

4. Кот или собака плохо переносят дорогу?

Пригодятся препараты от укачивания: их можно найти в ветеринарной аптеке или зоомагазине.

В поезде маленькой собаке лучше ехать в переноске, а животное покрупнее стоит держать на поводке и обязательно в наморднике. На руках иметь ветеринарный паспорт с данными о прививках.

5. Не забываем о профилактике!

Гельминты, блохи, клещи - все это возможно после летней раздольной жизни на даче. Вывод: по возвращении в город обязательно провести профилактическую обработку. За средствами идти в зоомагазины.

ЧТО ЕЩЕ?

- Коту после приезда лучше поставить тот лоток с наполнителем, который использовали на даче. Чтобы узнал знакомый запах.

- Когда вернетесь домой, не спешите сразу кормить животное «от пуза». Сперва налейте воды и дайте питомцу возможность прийти в себя.

- Если питомец потерял аппетит, вялый или, наоборот, агрессивный или недовольный, можно пропить курс успокоительных. Если же появились расчесы, выпадает шерсть, гноятся глазки - лучше сразу обратиться к ветеринару.