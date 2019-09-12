До двух лет условно

Как следует из текста Правил дорожного движения, «начинающий водитель» - это тот, чей стаж за рулем менее двух лет. Надо полагать, по прошествии этого срока носитель теоретических знаний, владеющий элементарными навыками управления автомобилем, должен постепенно перейти в статус если не опытного, то как минимум адекватного водителя. Увы, одолеть этот эволюционный путь удается не всем. Во всяком случае, без потерь.

- По данным официальной статистики аварийности, за семь месяцев 2019 года на российских дорогах произошло 4888 ДТП с участием начинающих водителей, в которых погибли 417 и пострадали 7006 человек. Еще в предыдущем году все три показателя были ниже, - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Корень этого зла довольно ветвистый, причин множество, но по большому счету все сводится к тому, что начинающий водитель соображает медленнее, чем едет его машина. Что делать?

Не жмись!

Впрочем, начинающего водителя видно и без опознавательных знаков. Например, по тому, как он прижимается к обочине. Может, встречных боится, а может, сзади идущим уступает, но в итоге делает свою позицию еще более уязвимой. Самая малая неприятность - наезд на какой-нибудь колюще-режущий предмет с последующей заменой колеса. Но и наезды на пешеходов в такой диспозиции не редкость. Поэтому учитесь идти строго в полосе, никуда не прижимаясь. Это не только обеспечит другим участникам движения пространство для маневра, но и ваше пространство при перемещении ущемлять не позволит.

Держи дистанцию!

Еще одна распространенная проблема новичков - неумение рассчитать дистанцию. Ученикам в автошколах рассказывают, что оптимальная дистанция - это когда до автомобилей, идущих спереди или сбоку, можно доехать за 2 секунды. Но, попадая в плотный городской поток, новичок убеждается, что это не всегда осуществимо. А если честно, то почти никогда. Поэтому одни едут слишком близко, а другие - чересчур далеко. В первом случае велик риск того, что при экстренном торможении попросту не хватит расстояния. Во втором - вы всех раздражаете. Но пока не научились чувствовать свою машину, ощущать ее габариты, понимать особенности реакции на работу педалями тормоза и газа, выбирайте меньшее из зол и надейтесь, что другие водители, увидев знак «!», будут милосердными.

Распределяй внимание!

Начинающий водитель обычно так сосредоточен на самом процессе вождения, что зачастую игнорирует прочие условия благополучного перемещения из пункта А в пункт Б. Он не смотрит в зеркала, не обращает внимания на дорожные знаки, не следит за другим транспортом, не замечает разметки и даже сигналов светофора. К чему это может привести, даже говорить не стоит. Благо у 90% начинающих рефлексы довольно скоро автоматизируются. С каждой поездкой они приучаются считывать все больше информации о дорожной обстановке и пропорционально распределять внимание на все необходимые объекты: что включать, куда смотреть и прочее. Ну а остальные 10% благоразумно переходят в стан пешеходов. Во всяком случае, хочется на это надеяться.

Не гони!

Это странно, но феттелями и хэмилтонами часто мнят себя именно начинающие водители. Впрочем, у этого явления есть объяснимая физиологическая причина. Новичок жаждет испытать себя скоростью и одновременно боится ее. Хтонический страх провоцирует мощный выброс адреналина, и у идиота за спиной вырастают черные крылья. Он чувствует эйфорию. Ну, до того момента, пока он вообще не перестанет что-либо чувствовать и не угодит в статистику. А такой момент рано или поздно настанет обязательно. Скорость опасна. А скорость при отсутствии опыта управления однозначно убийственна. Даже на будничных 50 км/час начинающий водитель не успевает толком обработать весь объем поступающей в мозг информации. Поэтому, прежде чем разогнаться на трассе до разрешенного максимума, спроси себя, сможешь ли ты на такой скорости удержать свой «пепелац» на траектории, успеешь ли среагировать в критической ситуации.

Тормози плавно!

Для многих новичков педаль тормоза - своего рода камень преткновения. Машину они пока не чувствуют, распределять торможение и разгон не умеют, поэтому, разогнавшись на зеленый и заметив, что светофор вдруг стал мигать, пугаются и лупят по тормозам. Это решение часто является полнейшей неожиданностью для водителей, едущих сзади. Да и вообще тормоз играет огромную роль в безопасности движения. Поэтому учитесь тормозить плавно, так чтобы подходить к перекрестку или входить в поворот уже на минимальной скорости. А лучше запишитесь на дополнительные курсы, где вас обучат грамотно тормозить в самых разных дорожных условиях. Так оно надежнее будет!

Не отвлекайся!

Ни на телефонные звонки, ни на переписку, ни на поиск чего-то куда-то упавшего, ни на коленки сидящей рядом подружки, ни на комментарии жены, ни на лай собаки. Потеря контроля за дорогой на какие-нибудь пару секунд может стоить жизни. Особенно в ситуации, когда водитель еще не умеет грамотно распределять внимание и быстро реагировать. Правилами новичкам не запрещено перевозить пассажиров в своем автомобиле, и все-таки первое время от этого лучше воздержаться. Просто потому, что никогда не знаешь, чего ожидать от людей. Тем более от животных.

Учи ПДД!

Ну да, ты уже сдал экзамены. Но это не значит, что ты знаешь правила, как собственное имя, как номер своего телефона, как… Короче так, как их надо знать! Да, и не ленись перед каждой поездкой напоминать себе о том, что на дороге все равны, а автомобили экстренных служб равнее других, что в соседних машинах сидят люди, которых дома ждут мамы, дети и котики, что автомобиль - это источник повышенной опасности, что в любую секунду может случиться что угодно и ты должен быть к этому готов.

Предупреждай!

Это даже не пожелание, а закон. Участники дорожного движения должны понимать, с кем они имеют дело. Отсутствие сзади на автомобиле наклейки «Начинающий водитель» в виде черного восклицательного знака высотой 110 мм на желтом квадрате со стороной 150 мм - прямое нарушение допуска транспортного средства к использованию. За это нарушение ст. 12.5 КоАП предусмотрен штраф 500 рублей. Но иным новичкам ложное самомнение дороже денег. Поэтому знак они наклеивают исключительно по случаю прохождения техосмотра. Это пренебрежение может дорого обойтись. И дело тут, конечно, не в пятистах рублях, а в том, что отсутствие опознавательного знака вводит других водителей в заблуждение. Они просто не готовы к тому, что едущая впереди машина без видимых причин вдруг станет резко замедляться или, включив сигнал поворота направо, повернет налево. И хорошо, если все ограничится эмоциональными репликами в адрес нарушителя, хотя нередко такие ситуации приводят к серьезным ДТП. Поэтому не пренебрегайте этим знаком. Преимуществ на дороге он не дает, но, возможно, другие, более опытные водители будут совершать маневры деликатнее - если не из снисхождения к новичку, то хотя бы из чувства самосохранения.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».