Элла Памфилова рассказала о самом дорогом подарке на 66 лет

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова празднует день рождения. В этот четверг, 12 сентября, ей исполняется 66 лет.

Ведущие Радио "Комсомольская правда" позвонили Элле Александровне, чтобы поздравить ее, однако с первого раза связаться не удалось. Оказалось, что в этот момент глава ЦИК говорила с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда вы мне пытались дозвониться, в это время как раз меня президент и поздравлял. Мы с ним поговорили. Он меня поблагодарил за работу. И пожелал так держать!", - призналась Элла Памфилова после того, как взяла трубку.

«Я разговариваю с Путиным и тут вы мне звоните». Элла Памфилова отмечает сегодня день рождения 00:00 00:00

Она рассказала, что взяла кратковременный отпуск, чтобы отметить день рождения с близкими. Что касается подарков, то ничего материального председателю избирательной комиссии не нужно - все есть.

"Для меня самый дорогой подарок – это здоровье, счастье, благополучие моих самых родных, самых близких людей", - пояснила Элла Александровна.

По словам главы ЦИК, она как-то получила в подарок прыжок с парашютом. Девочки с ограниченными возможностями попросили Памфилову поддержать их в этом легком деле. И она согласилась, даже несмотря на то, что очень боится высоты.

Также Элла Александровна рассказала "КП" о том, как сильно любит животных, особенно кошек, как ее дочь вместе с зятем выхаживают собак, и что в девичестве она была санитаркой.

"Сумочка была такая беленькая, висела через плечо. И красненький крест. Вот мама мне туда конфеты ссыпала", - поделилась глава ЦИК воспоминаниями.

Напоследок она решила пожелать читателям и слушателям "Комсомольской правды" здоровья и всего самого наилучшего.

"Что может быть дороже? Когда твои близкие, когда твои дети, внуки, когда те, кто рядом с тобой, здоровы, счастливы, благополучны. И от меня такое пожелание всем!", - сказала Памфилова.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе на Эллу Памфилову напали. Мужчина проник в ее дом ночью и попытался ударить электрошокером. Глава ЦИК смогли отбиться и, к счастью, серьезно не пострадала, а злоумышленника уже задержали.