2019-09-12T13:51:39+03:00
Здоровье

Должен ли Минздрав нарушить закон по требованию экспертов РАН

Разгорается спор о доступности документов, касающихся клинических испытаний лекарств
Алиса РЕКСЕР
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Комиссию РАН не устроило, что часть данных о клинических испытаниях лекарств закрытаКомиссию РАН не устроило, что часть данных о клинических испытаниях лекарств закрытаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Последнее активно обсуждается ситуация с лекарствами в стране. Их доступность, обеспеченность препаратами в регионах, безопасность, эффективность дженериков и так далее.

На днях разгорелся конфликт между экспертами РАН (Российской академии наук) и Минздравом. Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований вдруг обнаружила, что часть информации о клинических испытаниях зарегистрированных на территории РФ лекарств находится в закрытой части сайта Минздрава, доступной только для производителей. И требует сделать данные открытыми. Ведь, по мнению представителей комиссии, в экспертных заключениях содержится информация, на основе которой принимается решение об эффективности и безопасности лекарства. И, следовательно, она должна быть общедоступна.

Минздрав же ответил, что вынужден действовать в рамках актуального законодательства.

- Результаты исследований являются собственностью компании либо спонсора, кто заказывает эти исследования и подпадают под закон о коммерческой тайне. Сегодня проведение клинических исследований процедура достаточно затратная финансово и занимает от года до нескольких лет, — прокомментировал ситуацию генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

- Никогда не закрываются данные о побочных эффектах препарата, данные, которые необходимы врачу и пациенту. Эти данные всегда открыты.

- А в целом, пора уже нормативно закрепить не только статус эксперта, но и его ответственность за свои умозаключения. Сегодня экспертами себя называют все кому не лень, в интернете даже появилась карикатура на эту тему. Если в 1980 году экспертом был опытный ученый, в 1990 – стал его аспирант, в 2000 – журналист отраслевого издания, а в 2010 – девочка из фейсбука. Надо ли реагировать в 2019 на пользователей инстаграма называющих себя экспертами?, - подчеркнул Виктор Дмитриев.

Большинство сторонников раскрытия полного досье клинических исследований фармацевтических компаний ссылаются на Европейский опыт. Но в Европе возможность раскрыть информацию, являющуюся коммерческой тайной, аналогично российской. Наше законодательство соответствует мировому опыту и международным обязательствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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