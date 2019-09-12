6-я чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова этим летом подтвердила свой класс. На первенстве планеты в Китае завоевала полный комплект наград - «золото», «серебро» и «бронзу».

А потом поехала отдыхать. Недавно она побывала на родном Дону и выставила в Инстаграм фрагмент видео, где она катается на лодочке с молодым человеком. Ее новым бойфрендом, судя по кадрам, оказался российский пятиборец Александр Лесун.

Юлия Ефимова закрутила роман с пятиборцем.Чемпионка мира по плаванию показала видео с новым бойфрендом

Никаких заявлений по этому поводу Ефимова пока не делала. Со своим бывшим молодым человеком, пловцом Никитой Лобинцевым Юлия рассталась более двух лет назад, и с тех пор никаких новых сплетен о ее ухажерах практически не было.

А когда в конце прошлого года ее спорсили, за кого бы она вышла замуж, 27-летняя спортсменка ответила:

- Я должна встретить и сразу подумать, что это мое, беру. Из США или из России? Мне кажется, из России. Должен ли он уметь готовить? Желательно».

И вот, похоже, Ефимова сделала свой выбор. Мы не знаем, умеет ли Лесун готовить, но судя по видео — открывать шампанское приходилось...