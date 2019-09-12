2019-09-12T17:00:45+03:00
Спорт

Юлия Ефимова закрутила роман с пятиборцем

Чемпионка мира по плаванию показала видео с новым бойфрендом
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Никаких заявлений по этому поводу Ефимова пока не делалаНикаких заявлений по этому поводу Ефимова пока не делалаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

6-я чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова этим летом подтвердила свой класс. На первенстве планеты в Китае завоевала полный комплект наград - «золото», «серебро» и «бронзу».

А потом поехала отдыхать. Недавно она побывала на родном Дону и выставила в Инстаграм фрагмент видео, где она катается на лодочке с молодым человеком. Ее новым бойфрендом, судя по кадрам, оказался российский пятиборец Александр Лесун.

Юлия Ефимова закрутила роман с пятиборцем.Чемпионка мира по плаванию показала видео с новым бойфрендом

Никаких заявлений по этому поводу Ефимова пока не делала. Со своим бывшим молодым человеком, пловцом Никитой Лобинцевым Юлия рассталась более двух лет назад, и с тех пор никаких новых сплетен о ее ухажерах практически не было.

А когда в конце прошлого года ее спорсили, за кого бы она вышла замуж, 27-летняя спортсменка ответила:

- Я должна встретить и сразу подумать, что это мое, беру. Из США или из России? Мне кажется, из России. Должен ли он уметь готовить? Желательно».

И вот, похоже, Ефимова сделала свой выбор. Мы не знаем, умеет ли Лесун готовить, но судя по видео — открывать шампанское приходилось...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Не надо пугать нас санкциями": Захарова посоветовала США не пугать РФ ограничениями за работу с Венесуэлой
Зеленский обсудит с Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате"
Politico: США обвиняет израильских шпионов в попытке прослушивания телефона Трампа
Пресс-секретарем патриарха Кирилла назначен Владимир Легойда
Минпросвещения считает недопустимым запрет на посещение школы из-за прически
Андрей Янишевский стал новым главой столичного управления МВД по борьбе с наркотиками
Алана Мамаева вступилась за школьника с прической Ибрагимовича
CNN: Помпео может сменить Болтона на посту советника по Нацбезопасности США
МИД РФ сделал запрос в Интерпол о нахождении бывшего чиновника Смоленкова
В ДНР сообщили о желании войти в состав России
В ПФР предложили увеличить пороговую сумму пенсионных накоплений
Новак рассказал о решении суда Евросоюза по газопроводу Opal
Ротвейлер загрыз трехмесячного ребенка хозяйки
Владимир Путин планирует встретиться с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым
Туристам помогут выбрать интересные маршруты для путешествия по России
Путин в Дагестане: «Слюнтяй не может возглавлять государство при таких людях, как в России»
Курс доллара впервые с 13 августа опустился ниже 65 рублей
Трамп потребовал надавить на синоптиков из-за расхождений его прогнозов по урагану «Дориан» с официальными
Законопроект о признании должника банкротом без суда внесен в Госдуму
Каждый десятый россиянин придумывает "отмазки", чтобы пораньше уйти с работы
В Генпрокуратуре рассказали о вмешательстве США в дела РФ в 2017 году
Якутия вошла в ТОП-5 рейтинга инвестиционной активности регионов
Ученые впервые обнаружили воду за пределами Солнечной системы
Путин выпил ту самую стопку водки, от которой отказался 20 лет назад
Музыкант Петр Мамонов успешно перенес операцию на сердце