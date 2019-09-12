В Риме установили виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

Прокуратура Рима назвала имена виновных в аварии в столичном метро осенью прошлого года. Тогда в результате поломки эскалатора травмы получили 24 болельщика московского ЦСКА. Российские фанаты в тот момент спускались на станцию Repubblica в центре Рима, чтобы добраться до стадиона, где должна была состояться матч Лиги чемпионов между ЦСКА и Roma.

Виноватыми в этой трагедии, по версии следствия, четыре человека — сотрудники римской подземки и муниципальной транспортной компании Atac. Им предъявлено обвинение в мошенничестве с государственными закупками с отягчающим обстоятельством в виде травм, полученных людьми, находящимися в момент аварии на эскалаторе.

Изначально, в итальянской прессе упрекали в произошедшем самих пострадавших российских болельщиков. Якобы они прыгали на эскалаторе, чем и спровоцировали аварию — эскалатор резко ускорился и уже перед спуском на станцию металлические ступени ломаться и зажевывать пассажиров. Однако следствие установило, что россияне вели себя подобающим образом, и их поведение не могло привести к ЧП.

К слову, расследование осенней аварии в римской подземке помогло выяснить причину похожего происшествия на другой станции римского метрополитена - Barberini. Она произошла уже в этом годе, в марте. Тогда из-за «сошедшего с ума» эскалатора никто из пассажиров не пострадал.

После аварии в октябре прошлого года станция Repubblica оставалась закрытой до конца июня этого года. Римляне надеялись, что после двух происшествий транспортные компании, отвечающие за безопасность и работу метрополитена, проведут проверки и ремонтные работы. Однако до сих пор в столичной подземке не везде работают эскалаторы.