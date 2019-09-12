Собянин: "У нас экономика не труб, не нефти и не газа, а экономика человека"

Сегодня, 12 сентября, в Центральном выставочном зале "Манеж" открылся ежегодный четвёртый Московский финансовый форум. Тема этого года - "Российская экономика: возможности для опережающего развития".

Во время "круглых столов" и дискуссий участники обменяются мнениями о повышении конкурентоспособности экономики, эффективности налоговой политики, совершенствовании господдержки, развитии финансовых рынков, стимулировании предпринимательской активности.

В центральной панельной дискуссии главные темы форума обсудили первый заместитель председателя правительства России, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, министр экономического развития России Максим Орешкин, президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

- Сейчас не самая благоприятная ситуация в мировой экономике, это медицинский факт, главным глобальным риском стали торговые войны, - открыл дискуссию председатель правительства России Дмитрий Медведев. - В отношении нашей страны все это ещё усугубляется санкциями. Мы за последние годы серьёзно укрепили стабильность нашей финансовой системы. При этом умеренной остаётся инфляция. Фонд национального благосостояния достиг 7 и даже 7,5 процентов валового внутреннего продукта на 1 сентября. Наши усилия неплохо оцениваются международными рейтинговыми агентствами. Хотя это наверное не самое главное, но важное условие, которое позволяет нам чувствовать себя уверенно. Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года. Через неделю, 19 сентября, планируем обсудить его на заседании правительства.

Как отметил Дмитрий Медведев, достигнутые достижения были бы невозможны без сквозной цифровизации процессов, без перевода системы принятия решений на единую цифровую платформу. До 1 октября правительство России планирует подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению. Кроме того, федеральные власти будут и дальше улучшать условия гарантий для инвесторов, снижать административную нагрузку.

Об активности инвесторов в столице сказал в своём выступлении на форуме мэр Москвы Сергей Собянин.

- В 2010 году после выхода из кризиса Москва была в огромных долгах, скатывалась к транспортному коллапсу, настроение было неважнецкое, тогда мы провели жёсткую оптимизацию текущих расходов, - сказал Сергей Собянин. - Мы запустили заново мотор воспроизводства инвестиций и динамики экономики, увеличив почти в 3 раза объём инвестиций в структуре бюджета. Инвесторы увидели, что город вкладывается в инфраструктуру, транспорт, инженерные коммуникации, и тоже стали вкладывать в столицу деньги.

По его словам, с развитием информационных технологий, оптимизацией доставки товаров, снижением издержек торговой сети абсолютно другой становится экономика.

- У нас экономика не труб, не нефти и не газа, а экономика человека, - отметил мэр. - Мы должны все мерять через человека, через индекс человеческого капитала. Это важно для понимания людских процессов. Россия за последние годы начала скачками увеличивать продолжительность жизни, а мы не замечаем этого. На восемь лет выросла продолжительность жизни в стране! Нам нужно менять приоритеты при оценке ситуации. Важно самочувствие людей и оптимизм. Когда мы с утра до вечера говорим, что у нас экономика падает, какого оптимизма мы хотим? Любой кризис - это внутреннее содержание человека. Он верит в развитие экономики в стране или не верит. Если не верит, значит, это кризис. Если верит, значит, кризиса нет, а кризис в головах.