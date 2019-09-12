2019-09-12T18:22:15+03:00
Общество

Патриарх освободил от должности своего пресс-секретаря

Иерея Александра Волкова временно заменит Владимир Легойда
Ася ХОВАНСКАЯ
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Владимир ЛегойдаВладимир ЛегойдаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В четверг из Московской Патриархии пришло неожиданное известие: Патриарх Кирилл освободил от должности своего пресс-секретаря иерея Александра Волкова, работавшего с ним сначала в должности заместителя руководителя, а затем и руководителя пресс-службы на протяжении 10 лет с момента его интронизации.

-Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, - говорится в сообщении Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ, которым руководит Легойда.

Что касается причины такого решения, то в Синодальном отделе подчеркнули, что это связано "с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата".

ИСТОЧНИК KP.RU

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