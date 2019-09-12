Патриарх освободил от должности своего пресс-секретаря

В четверг из Московской Патриархии пришло неожиданное известие: Патриарх Кирилл освободил от должности своего пресс-секретаря иерея Александра Волкова, работавшего с ним сначала в должности заместителя руководителя, а затем и руководителя пресс-службы на протяжении 10 лет с момента его интронизации.

-Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, - говорится в сообщении Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ, которым руководит Легойда.

Что касается причины такого решения, то в Синодальном отделе подчеркнули, что это связано "с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата".