2019-09-12T19:32:28+03:00
Общество

Поезд мчится на «стройку века»: в Москве пройдет фотовыставка в честь юбилея БАМа

Увидеть все снимки можно будет бесплатно
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Фото предоставлено организаторами выставкиФото предоставлено организаторами выставки
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Очередная работа участника фотовыставки, посвященной юбилею Байкало-Амурской магистрали, которая откроется 1 октября - в день компании ОАО «РЖД». Увидеть все фотографии можно будет бесплатно в московском арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала. Известные фотографы специально для этого проекта проводили съемки по всему маршруту магистрали, чтобы показать, какой БАМ сегодня. А «Комсомолка» знакомит вас с лучшими работами.

Еще больше фото - на www.бам45.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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