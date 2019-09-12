Аналитики: Авиабилеты с начала года подорожали незначительно

Эксперты популярного туристического поисковика Aviasales проанализировали, как в этом году изменились цены на авиабилеты. Аналитики онлайн-сервиса изучили бронирования, сделанные с января по август 2019 года, и сравнили их с данными за аналогичный период прошлого года. За основу брались бронирования с вылетом из России на одного взрослого по маршруту туда-обратно в эконом классе.

Исследование показало: за восемь месяцев авиабилеты подорожали, но совсем незначительно — всего на 1,35%. По данным экспертов Aviasales, средняя стоимость одного перелета составила 14 470 рублей.

К радости путешественников, результаты исследования Aviasales не подтверждают мрачные заявления, сделанные Минтрансом: в начале сентября представители министерства сообщили, что стоимость перелетов в России увеличилась на целых 7%. Данные аналитиков расходятся и с выводами, сделанными Росстатом. Статистики озвучили еще более пугающие цифры: стоимость перелета в экономклассе выросла на 24%. Их расчеты уже опровергли в Федеральной антимонопольной службе. Специалисты ФАС, регулярно отслеживающие цены на авиабилеты, заверили: рост тарифов не настолько большой, каким его представляет Росстат, и данные о подорожании перелетов на 24% отражают лишь средние затраты пассажиров.

- Статистика оценивает «средний чек» - средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен, - подчеркнули эксперты ФАС. В ФАС заявляют, что данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.

По мнению специалистов Aviasales, у минимального подорожания тарифов есть вполне конкретное объяснение: урегулировать ситуацию на рынке помогает отечественный лоукостер «Победа», открывающий новые маршруты и предлагающий минимальные цены на билеты. Остальным компаниям приходится конкурировать с дешевыми билетами «Победы» и, таким образом, сдерживать рост цен на перелеты. В качестве примера эксперты приводят новый рейс «Победы» в Горно-Алтайск: как только лоукостер запустил его, стоимость авиабилетов по этому маршруту упала на 8%. В целом же на тех маршрутах, по которым летает «Победа», другие авиакомпании снижали стоимость билетов в среднем на 20%.

Повлияло на рынок и нововведение авиакомпании Аэрофлот: в этом году крупнейший авиаперевозчик России ввел безбагажные тарифы, благодаря которым пассажиры смогли летать еще дешевле. Безбагажные тарифы Аэрофлота распространяются на все рейсы среднемагистральной маршрутной сети, и у тех, кто отправляется в путь налегке, есть возможность сэкономить.

А что же ждет пассажиров в ближайшие месяцы? Эксперты других популярных туристических агрегаторов «Туту.ру», OneTwoTrip, Biletix успокаивают: горячий летний сезон закончился, и цены на осенние авиабилеты даже упали. Например, в октябре полеты по России обойдутся пассажирам дешевле на 15–34%, чем в августе, а билеты на заграничные маршруты — дешевле на 3-15%.

Аналитики агрегатора OneTwoTrip также подтверждают, что цены на авиаперелеты по России в сентябре по сравнению с августом уменьшились - на 13%. На зарубежных направлениях снижение составило 10%. Тем, кто планирует поездки на октябрь, повезло еще больше: цены на билеты в этом месяце упали на 22%. Больше всего снизилась стоимость билетов в Санкт-Петербург, Томск, Петрозаводск и Челябинск. Среди зарубежных направлений лидерами по подешевевшим тарифам стали Словакия, Марокко, Мальта, США, Нидерланды и Греция.