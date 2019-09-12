В польском городе Лодзь живет самая маленькая в мире лошадь
На днях она попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: guinnessworldrecords.com
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Рост пятилетнего коня по кличке Пузырик всего 56,7 см. Его хозяева Патрик и Катаржина Зелинские рассказали, что купили коня совсем маленьким и не знали, что он не будет расти, его родители были обычными лошадьми.
Как говорят владельцы Пузырика, его очень любят дети, поэтому раз в месяц коня-кроху приводят к маленьким пациентам в местную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU