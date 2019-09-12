2019-09-12T21:32:19+03:00
Дом. Семья

В польском городе Лодзь живет самая маленькая в мире лошадь

На днях она попала в Книгу рекордов Гиннесса
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Фото: guinnessworldrecords.comФото: guinnessworldrecords.com
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Рост пятилетнего коня по кличке Пузырик всего 56,7 см. Его хозяева Патрик и Катаржина Зелинские рассказали, что купили коня совсем маленьким и не знали, что он не будет расти, его родители были обычными лошадьми.

Как говорят владельцы Пузырика, его очень любят дети, поэтому раз в месяц коня-кроху приводят к маленьким пациентам в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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