Минобороны: наши ракеты появятся в Европе после появления там американских

- Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства, - заявили в Минобороны России в ответ на интервью генсекретаря НАТО Столтенберга, которое он дал информационному каналу "Евро Ньюс".

В частности американец заявил следующее: "Россия в условиях прекращения действия Договора о РСМД размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе". Чем озадачил буквально всех.

- Ответственность за "развал" Договора о РСМД лежит на лидере альянса – США. Выход американской стороны из Договора создал дополнительные серьезные риски для международной безопасности, - пояснили журналистам в нашем военном ведомстве.

Напомним, факт испытания США 18 августа 2019 г. ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности.

Отметим и тот факт, что бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении Договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения. Однако еще в период его действия США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности. На момент выхода США из договора РСМД – 2 августа 2019 г. – запрещенная данным соглашением ракета уже проходила подготовку к испытательному пуску.

- Кстати, чтобы там не говорили в НАТО, а Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности, - обратили внимание в Минобороны.