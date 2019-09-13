Перед сдачей крови не бегай по лестнице и не жуй жвачку

Каждый из нас хоть раз в жизни сдавал кровь на анализ. Иногда это простая формальность, а иногда от результатов может зависеть серьезное лечение. Поэтому так важно, чтобы анализы были как можно более достоверными. Но зачастую мы даже не догадываемся, как самые простые вещи могут повлиять на результат.

Елена Тиванова, руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала на что стоит обращать внимание, если готовишься сдавать анализ крови.

1. Жевательная резинка может повлиять на результат.

- Когда мы что-либо жуем (неважно что), наш мозг получает сообщение, что мы едим, и дает сигнал пищеварительной системе начать вырабатывать пищеварительные ферменты. Соответственно, показатели всех биохимических процессов сдвигаются и их значения будут такими, как будто бы человек поел. Поэтому жевание резинки перед анализом - отрицательный фактор для получения достоверных результатов.

2. Перед анализами лучше пропустить тренировку.

- Все референсные (или популяционные) значения, с которыми сравниваются результаты исследований каждого конкретного пациента, получены у здоровых людей в одинаковых условиях. Одно из этих условий – состояние покоя.

Если мы перед сдачей анализов будем заниматься спортом, все наши метаболические процессы сдвинутся в сторону физической нагрузки. Эффект тренировки не заканчивается через 1-2 часа, наш организм еще долго находится в состоянии активного метаболизма – интенсивной переработки веществ, накопившихся во время нагрузки. Поэтому результаты исследований, проведенных на следующий день после посещения спортзала, будут отличаться от тех, которые получились бы, если бы человек находился в своем обычном состоянии.

Чаще всего это важно, когда мы делаем биохимические или гормональные исследования, на показатели инфекционных процессов физические нагрузки влияют не столь существенно. Но в любом случае я бы рекомендовала воздержаться от тренировок не только в день сдачи анализов, но и в предыдущие сутки.

3. А просто пробежка по лестнице может повлиять?

- Эффект от пробежки по лестнице будет таким же как от тренировки. Более того, обычно мы бежим по лестнице, когда опаздываем, то есть находимся в состоянии стресса. А стресс, как известно, приводит к активной выработке целого спектра «гормонов стресса», и это тоже влияет на весь наш метаболизм.

4. Почему сдавать кровь нужно с утра?

- У нас есть определенные биологические часы, биоритмы, и, например, пик выработки кортизола приходится на вторую половину дня, а ТТГ - на время с 2 до 4-х часа ночи. Поэтому все референсные интервалы для гормонов стандартизованы на утреннее время. Чтобы значения, которые мы измерили, были адекватны референсным, мы должны сдавать биохимию, гормоны, метаболиты обязательно утром и только натощак.

5. Всегда ли нужно сдавать кровь натощак?

- Это зависит от исследований. Например, кровь на биохимические исследования, гормоны, важные метаболиты нужно сдавать натощак.

Если мы хотим узнать показатели, имеющие отношение к углеводному или жировому обмену, строго регламентируется минимум 12-часовое голодание и легкий ужин накануне. В противном случае, мы определим в крови состав тех продуктов, которые вы вчера вечером ели на ужин.

Также существуют некоторые ограничения по наличию в крови молекул, образующихся при употреблении жиров и придающих сыворотке крови мутность. Даже когда мы говорим о метаболитах, которые не зависят от приема пищи, допустим, маркерах инфекционных заболеваний, рекомендуется перед сдачей крови воздержаться от приема пищи минимум 3 часа, чтобы избежать повышения в крови хиломикронов, придающих крови мутность и влияющих на результаты исследования.

6. Можно ли пить спиртное накануне исследования? Курить перед анализом?

Выпить - работает так же, как съесть. Тем более, что алкоголь метаболизируется в печени, и первое, на что повлияют принятые накануне горячительные напитки - состояние печеночных ферментов.

Курить вообще вредно, а перед анализом тем более. Никотин, поступая извне, нарушает всю нашу стройную систему метаболизма. Поэтому, если вы не можете не курить, то сначала все же сдайте анализ.

7. Некоторые принимают БАДы, витамины, надо ли отказываться от них перед сдачей анализа?

- Нет однозначного ответа на вопрос - принимать или отменять прием БАДов перед исследованием. Нужно обязательно посоветоваться с врачом, но если такой возможности нет, при сдаче анализа обязательно укажите в направлении, что вы принимаете БАДы и сегодня приняли/не приняли. Чем больше врач клинической диагностики имеет информации о пациенте, тем легче ему интерпретировать полученные результаты.

В ТЕМУ

Почему детям берут кровь из вены, а не из пальца?

- Капиллярная кровь непригодна для анализа на большинство биохимических показателей, гормонов, метаболитов. Если мы говорим об общем анализе крови – в некоторых случаях, когда взятие крови из вены затруднено (маленькие дети, пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями) мы допускаем использование капиллярной крови. Рекомендации Международного комитета по стандартизации в гематологии позволяют брать у детей до года на общий анализ капиллярную кровь из пятки. В стопе хорошее кровоснабжение, малыши еще не ходят, пяточки у них такие же нежные, как у взрослых пальчики.

Венозная кровь абсолютно стандартный материал, она не отличается по составу сегодня, завтра, послезавтра. Капиллярная кровь очень сильно зависит от соблюдения правил взятия: давили ли на палец, хорошо ли она шла, какой у пациента гематокрит – соотношение жидкой части и форменных элементов. Минусы взятия материала из пальца связаны как с техникой процесса, так и с особенностями капиллярной крови. В капиллярах кровь течет медленнее, в них всегда формируется пул клеток (чаще всего лейкоцитов), которые в спокойном состоянии находятся по стенкам капилляра и в центральную часть, откуда мы берем кровь, не попадают. Это, так называемый, «маргинальный» или краевой пул.

Когда мы берем кровь у ребенка, для него это стресс, происходит выработка адреналина, скорость тока крови в капилляре возрастает и маргинальный пул клеток попадает в общую массу крови. В результате, мы видим увеличение количества лейкоцитов - так называемый «физиологический» лейкоцитоз. Медсестры, которые давно берут кровь, знают, что когда дети во время взятия крови из пальца нервничают-плачут-кричат, у них получаются высокие лейкоциты. Впервые я с этим столкнулась еще в институте на практике, одна из лаборанток прокомментировала результат анализа: «Мальчик 2 годика, у него 15 тысяч лейкоцитов. Но это он «накричал».

ВАЖНО

Можно ли заразиться при сдаче анализов?

Прошло то время, когда во время взятия крови можно было заразиться. Все лаборатории, в том числе государственные, работают с одноразовыми системами, с вакуумными пробирками, все медсестры работают в перчатках, чтобы не заразиться самим, и это исключает возможность заразить пациента.

КСТАТИ

Почему иногда анализы приходят раньше срока

- Когда мы говорим о сроках выполнения исследования, мы всегда закладываем время на форс-мажорные обстоятельства, - поясняет Елена Тиванова, руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. - Сломалось оборудование, не прошла постановка, мы не уверены в результате и хотим его перепроверить. Поэтому первая причина, по которой результат появился раньше срока - все прошло хорошо.

Вторая причина: не все исследования мы делаем сразу, хотя их можно сделать за один день. Есть довольно дорогостоящие и сложные в технологическом исполнении анализы, которые мы копим и ставим на исполнение в конкретный день, например, по средам. Поэтому, если вы сдали анализ во вторник, он будет готов уже через сутки, а если - в четверг, он будет готов практически через неделю. На качество исследования это никак не влияет.

Третья причина, по которой анализ может быть получен раньше указанного срока – получение досрочного результата. Например, бактериологический анализ состоит из нескольких этапов: мы делаем первичный посев и через 24-48 часов оцениваем, есть ли рост микроорганизмов. Если да, продолжаем работу, определяя чувствительность к антибиотикам. На это нужно еще как минимум 24-48 часов, поэтому в результат исследования мы закладываем минимум 4 суток.

Но если в результате первичного посева роста микроорганизмов нет, мы, естественно, выдаем отрицательный результат уже через 2 дня.