Без мужа скучала, как чайка без причала

Когда мужчина ищет идеальную женщину, ему важно, чтобы она вкусно готовила, не устраивала истерик и любила секс. Женщине не хватит и часа, чтобы перечислить все качества, которыми должен обладать будущий избранник.

Мало зарабатывали, платили алименты и много пили

44-летняя Маша ждала мужчину всей своей жизни последние двадцать лет. Ну как ждала - смотрела романтические комедии, в полнолуние посылала в космос запрос о замужестве и время от времени заходила на сайт знакомств.

- Смотри, - обычно говорила ее мама, - так прождешь всю жизнь принца на белом коне, а потом придет почтальон и принесет тебе пенсию.

- Какие принцы, мама, - отшучивалась Маша, - у нас в стране демократия. Я жду хорошего, только где его в наше время найти?

Хороших Маша и впрямь не встречала, зато плохих в ее жизни было пруд пруди. Сначала тот парень в институте, который изменил с ее одногруппницей, потом женатый начальник, который 4 года обещал развестись, а недавно Василий с сайта знакомств, который говорил, что живет на Кипре, а сам обитал в Алтуфьеве с мамой. Попадались и более-менее приличные, но и они не дотягивали до идеала мужественности. Мало зарабатывали, платили алименты, пили слишком много да и просто были лысыми. Она все еще надеялась встретить элегантного сексуального красавца и покорить его своим внутренним миром. Красавцами она считала 40-летнего пиар-менеджера со своей работы и Джорджа Клуни, но оба они были слишком хороши для нее, да и конкуренция за них была пожестче.

Чтобы не стать старой девой, боялась заводить кота

Маша усиленно готовила себя к семейной жизни: пекла курабье, ходила в спортзал и читала статьи «Как сохранить интерес мужа на долгие годы». У нее даже интерьер в квартире был по фэн-шуй: парные статуэтки уточек в секторе любви, вторая подушка на кровати и дополнительный стул на кухне. Загвоздка была в малом - подходящий муж все никак не появлялся.

В ожидании мужчины Маша даже кота заводить боялась. Говорила: вот так и прокладывается дорожка к статусу старой девы - сначала кот, потом еще пять, а там и полтинник незаметно стукнет...

Подруга ее мамы уже хоронила третьего мужа, а Маша грустно шутила, что в жизни нет никакой справедливости: одни закапывают мужей в землю пачками, а ты не можешь и одного найти.

Она, конечно, ходила на свидания, но все они обычно не повторялись вновь. Соискатели сразу намекали на секс, Маша в ответ намекала на брак и детей, и все кавалеры магическим образом исчезали с горизонта. Романы были настолько бесперспективными, что мама даже отправила ее к гадалке, проверить, нет ли венца безбрачия.

- Ну чем тебе вон тот, в маске зомби, не угодил? - искренне пыталась помочь родительница, рассматривая фото потенциальных зятьев в интернете. - Я уже даже на него согласна, пусть только за стол в ней не садится, а то у меня несварение будет.

Жены им больше не нужны

А Маша с каждым днем становилась все грустнее и даже составила список плюсов одинокой старости. Оказалось, без мужа ее ждет долгая жизнь и отсутствие синдрома Альцгеймера.

- Понимаешь, мама, - сокрушалась она, - Альцгеймер мне бы очень не помешал, по крайней мере забуду, что я неудачница. Я так устала коней на скаку останавливать, чтобы принца мимо не пропустить. А мужик сегодня совсем измельчал. Раньше они нас добивались, ухаживали, мечтали о нас... А сейчас у них есть интернет и пицца с доставкой. Жены им больше не нужны!

Мама критически оглядывала уже не юную дочь и молчаливо соглашалась с мужчинами. Она давно отчаялась знакомить Машу с холостыми соседями и случайными покупателями в ближайшем магазине. В последний раз, например, Маше был представлен «хозяйственный» мужчина, который покупал фарш. «Смотри, глупая! - шипела мать в ухо. - Он же котлеты готовить умеет! Не мужик - золото!»

Будь что будет, главное - удовольствие!

Маша уже не надеялась найти свое счастье. Она готовилась получить новый паспорт и войти в новый период жизни под названием «старость». Завести лысого кота или даже таксу и выгуливать ее на площадке с соседскими бабулями.

В какой-то момент она окончательно сдалась и начала жить в свое удовольствие. «Ну и пусть я буду одна, - решила она, - попытаюсь быть счастливой без мужа». Она стала много гулять, ходить по магазинам и кафе, делать дорогую укладку. Однажды вечером, возвращаясь из гостей, вызвала такси. За рулем был приятный и не слишком молодой человек, который всю дорогу рассказывал ей о любимом сериале, а после оставил визитку. Сердце Маши приятно забилось, и на следующий день с мыслью «А вдруг?» она набрала телефон таксиста. Тот сразу вспомнил вчерашнюю пассажирку и был немало удивлен, когда она пригласила его в кафе.

Так начался их роман, который продолжается уже год. Таксист, кстати, немного похож на Джорджа Клуни. Она решила не настаивать на браке, да и вообще отпустить ситуацию: главное - получать удовольствие!

И вот ведь что удивительно: пока у нее это неплохо получается. Вопрос с кошками больше не стоит, зато появилось много интересных планов, о которых Маша предпочитает не говорить вслух - не спугнуть бы! - и даже не особенно настаивает на их скорейшей реализации. Просто верит, что все сбудется. И от этого на душе как-то легко.