«Муж не разрешит мне больше делать такие фото»: Анфиса Чехова снялась обнаженной на коне

Анфиса Чехова развелась два года назад, и с тех пор рядом с ней нет мужчины (а если и есть, то она его тщательно маскирует). Но телеведущая уверена, что она все равно найдет свое счастье и обязательно выйдет замуж. Правда, когда она отправится под венец, с эротически снимками в Инстаграме придется покончить: Анфиса считает, что ее будущий супруг запретит ей участвовать в обнаженных фотосессиях. Ну а пока есть возможность, Чехова балует поклонников видом себя, любимой, без одежды.

В Инстаграме Анфиса неожиданно опубликовала свой обнаженный снимок и призвала подписчиков любоваться ее обнаженным телом, пока есть такая возможность. Чехова позирует абсолютно голой верхом на жеребце, нежно приникнув щекой к его холке. Анфиса похожа на знаменитую Леди Годиву: поклонники в комментариях пишут, что снимок получился очень красивым и абсолютно не пошлым.

- Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка, я прислушиваюсь к мнению своего Мужчины, - написала Чехова в подписи к снимку. - Поэтому, пока я наслаждаюсь Свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней.

achekhova Однажды я выйду замуж, и муж, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото.

В комментариях поклонники спрашивают Анфису, кто же ее будущий избранник, и ради кого она лишит их возможности любоваться ею. Чехова не скрывает, что немалой долей своей популярности она обязана снимкам в купальниках и в нижнем белье. 41-летняя телеведущая прочно удерживает пальму первенства в Инстаграме, демонстрируя аппетитные округлости и бюст четвертого размера. Телеведущая сумела монетизировать свои пышные формы и стрижет купоны на рекламе в соцсетях. Именно поэтому Анфиса не устает напоминать, как прекрасно она смотрится без одежды.

Напомним, Анфиса рассталась со своим мужем, актером Гурамом Баблишвили. Телеведущая связал себя узами брака в 2015 году, но через два года развелась. Гурам не скрывал, что во время их брака не был верен спутнице жизни – в Абхазии у него была вторая семья. К тому же его всегда ущемлял статус мужа, зарабатывающего меньше жены: Анфиса финансово всегда была более успешной, чем супруг. После развода Баблишвили по-прежнему активно участвует в воспитании семилетнего сына, в его Инстаграме часто появляются снимки маленького Соломона.

achekhova Иногда мне кажется, что я живу в каком-то артхаусном кино

Весной этогг года поклонники начали подозревать, что у телеведущей роман с ведущим программы «Адская кухня» Эдуардом Демченко. Анфиса тогда отдохнула вместе с приятелем на Мальдивах и в Абу-Даби. На Мальдивах она то и дело публиковала в Инстаграме пикантные кадры. Телеведущая снималась обнаженной, топлесс и демонстрировала роскошную попу в красивых стрингах. А фотографировал ее не кто иной, как Эдуард Демченко. Выглядела Анфиса на снимках весьма раскованно — очевидно, что между нею и Эдуардом сложились достаточно интимные отношения, позволившие ей полностью раскрепоститься перед объективом.