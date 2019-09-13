270-летие Ростова-на-Дону: концерты Басты и артистов из городов-побратимов, звон колоколов, авиашоу и салют

Ростов-на-Дону — столица Южного федерального округа — отмечает на предстоящих выходных свой 270-летний юбилей.

Празднование, как, впрочем, и всегда было принято на Дону, будет грандиозным.

Начнется все утром в субботу, 14 сентября, в Покровском сквере — с колокольного звона, который раздастся в одно и то же время во всех храмах и церквях.

Далее события перейдут на основные точки притяжения — на набережную Дона, где разместятся десять площадок, символизирующих исторические эпохи жизни города, от дней его зарождения до современности, и на центральную улицу города - Большую Садовую, там будут устроены тематические зоны с развлечениями, интерактивными площадками и выступлениями артистов.

Традиционно в праздничные дни Ростов посещают делегации из многочисленных его городов-побратимов со всего мира. И вот в этот раз, на 270-летие, их подарком станет концерт, в котором примут участие группы из Анталии (Турция), Глазго (Великобритания), Геры, Дортмунда (ФРГ), Еревана (Армения), Каяни (Финляндия), Плевен (Болгария), Ле Мана (Франция), Полиса Хрисохуса и города-побратим Азова - Агланджи (Кипр), Яньтая (Китай), Минска и Гомеля (Беларусь), Донецка, Луганска, Краснодона. Кстати, впервые в нынешнем году по приглашению горадминистрации Ростов-на-Дону посетит большая делегация будущего побратима – испанской Севильи.

В полдень над набережной состоится крутое авиашоу — с участием боевых машин российских Вооруженных сил: истребителей Су-27 и Су-30, бомбардировщиков Су24 и Су-34, вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ми-8АМТШ «Терминатор». Плюс будет воздушный парад самолетов Л-410, АН-26, АН-12, ТУ-134, а кульминацией станут прыжки с парашютом и флагами России и Ростовской области.

А вечером на Театральной площади состоится праздничный концерт с участием приглашенных звезд, Басты и коллектива «2 Маши», после которого прогремит крупнокалиберный фейерверк из пятисот залпов — да еще и с музыкальным сопровождением.

Из фишек на юбилей запланированы два впечатляющих флешмоба —во-первых, общегородское, одновременное исполнение гимна Ростова-на-Дону на всех праздничных площадках города, а во-вторых - в новом парке Левобережном, открывшемся рядом с «Ростов-Ареной» в преддверии чемпионата мира, пройдет парад спортивных федераций, и его участники выстроятся в число «270» и слово «Ростов».

Кстати, еще там же, на Левбердоне, гурманы смогут отведать донские гастрономические изыски, которые приготовят лучшие рестораторы.

А ценителей искусства порадуют своими выступлениями отечественные и зарубежные виртуозы джаза — на ставшем уже традиционным в Ростове-на-Дону, 16-м по счету, фестивале «Ростовский джаз приглашает»: там ожидают исполнителей из Германии, Италии, Нидерландов, Израиля и даже обладателя премии «Грэмми» Дэнниса Роулэнда.

РОСТОВСКИЙ ДРАЙВ: ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Впрочем, Ростов-на-Дону может себе позволить такой размах: во-первых, и круглая дата обязывает, а во-вторых, и статус, и уровень развития, который очень здорово прибавил в последние годы, допускают такой «столичный масштаб» празднования.

Город уверенно набирает и экономический «вес», и становится краше, и прирастает новыми территориями.

- Портфель инвестиций в жилищную застройку города превышает 168 млрд рублей, - отметил в своем выступлении в честь Дня города губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Среди «миллионников» (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) по итогам первой половины текущего года Ростов занимает 2-е место по объему ввода жилья. Появились целые районы - Левенцовский, Суворовский, Красный Аксай, Вересаево. Город обрел новые уютные уголки: Левобережный парк, пешеходные зоны, исторический парк «Россия – моя история», «Ростов-Арену», обновленный Гребной канал.

Губернатор Василий Голубев (справа, на переднем плане) подчеркнул, что у южной столицы есть хорошие перспективы развития. Фото: Павел САПРЫКИН/пресс-служба губернатора РО

Конечно же, серьезнейший импульс придал чемпионат мира по футболу, одним из одиннадцати городов-организаторов которого выступал Ростов-на-Дону. В рамках программы подготовки к мундиалю, появился не только новый стадион на 45 тысяч мест, но и построенный с нуля аэропорт «Платов», и современный Ворошиловский мост — важнейшая транспортная артерия, ведущая на юг, и новые гостиницы; были обновлены и приведены в порядок фасады многих зданий, в том числе, исторических, расположенных в центре, построены современные дороги и транспортные развязки.

Между тем, уверен глава региона, сегодня южной столице ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом, а нужно двигаться вперед.

- Современный Ростов-на-Дону нуждается в новом импульсе, чтобы расти и развиваться дальше, - подчеркнул Василий Голубев. - Такой импульс Ростову способны придать нацпроекты, к реализации которых мы приступили.

Это, по его словам, и строительство новых социальных объектов, и благоустройство общественных территорий, и появление научно-образовательных и спортивных центров и кластеров, и улучшение дорожно-транспортной сети.

Город продолжает активно застраиваться, прирастая новыми микрорайонами. Фото: Павел САПРЫКИН/пресс-служба губернатора РО

- Мегаполис будущего трудно представить без концепции «умного города», - считает губернатор. - Управление структурами Ростова, экономикой, социальной сферой, инженерными системами, включая ЖКХ, благоустройство, транспорт, экологию, уже в ближайшее время должно быть ориентировано на интеллектуальные технологии. Задача - сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным для горожан и гостей донской столицы. Мы глубоко благодарны старшим поколениям, которые смогли в вихре столетий выстоять и оставить нам в наследство мощный и обаятельный Ростов-на-Дону.

Город, которым мы гордимся и который любим. Не потерять этот Ростов и, одновременно, дать ему новый импульс для жизни - наша общая задача.

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ РОСТОВ-НА-ДОНУ

Если приглашаешь кого-нибудь в Ростов-на-Дону, то практически всегда можно услышать в ответ: «А на Левбердон съездим — донских раков и рыбки отведать? По набережной и Пушкинской погуляем?»

И отвечаешь непременно: «Конечно!»

Известный далеко за пределами донского региона Левбердон, кстати, в последние годы преобразился — вдоль него теперь ведет прекрасная новая дорога, а подъезды к многочисленными кафешкам и ресторанчикам стали более удобными и привлекательными.

К тому же, там, на левом берегу Дона, появилась новая точка притяжения — построенная к ЧМ-2018 «Ростов-Арена» на 45 тысяч зрителей, принявшая пять игр чемпионата мира, которая сегодня является домашним стадионом ФК «Ростов» - и, кстати, заполняемость его на матчах Российской премьер-лиги одна из лучших в стране.

Впрочем, в Ростове-на-Дону есть немало всего, чем можно (и нужно) гордиться.

Это и флагман российской промышленности «Ростсельмаш», выпускающий две трети комбайнов в стране, и «Ростовертол», где создают самые мощные в мире транспортные вертолеты Ми-26Т и боевые «Крокодилы» Ми-35М и «Ночные охотники» Ми-28Н.

Это и академический театр драмы имени Горького, построенный в виде трактора, который эксперты называли одним из лучших во всем Советском Союзе, макет которого размещен в Британском музее в Лондоне, и Россию в нем представляют, к слову, всего две достопримечательности — Ростовский драмтеатр и Собор Василия Блаженного.

Это и красивейшие памятники архитектуры — в том числе, например, Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, здание Городской думы на Б. Садовой (там сегодня, кстати, по-прежнему заседает местная дума, а также находятся офисы горадминистрации) и десятки сохранившихся дореволюционных особняков.

Это и Ростовский зоопарк - один из крупнейших в стране, где собраны уникальные животные и коллекции.

Это и спортивные клубы, которые известны своими успешными выступлениями как в чемпионатах России, так и в еврокубках: и уже упоминавшийся ФК «Ростов», и легендарный ростовский футбольный клуб СКА, и женский ГК «Ростов-Дон», и ХК «Ростов».

НАША СПРАВКА

Ростов-на-Дону — крупнейший город на юго-западе Российской Федерации, административный центр ЮФО, Город воинской славы, награжден Орденом Ленина и Орденом Отечественной войны.

Основан по грамоте императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 года — изначально, как таможня-крепость, которая весной, указом дочери Петра Первого, получила имя митрополита Ростовского и Ярославского Димитрия.

Впоследствии город, образовавшийся на месте крепости, стали называть Ростовом, а чтобы отличить его от Ростова Великого (под Ярославлем), он получил название Ростов-на-Дону.

Город быстро развивался, у его стен образовался торговый порт, к своему 100-летию Ростов насчитывал около 15 тысяч жителей, а к началу XX века — уже 110 тысяч человек, там действовали уже более ста предприятий

В конце 1920-х началось активное строительство: появился гигант советского сельхозмашиностроения завод «Ростсельмаш», был открыт крупнейший в стране драматический театр им. Горького со зрительным залом на 2200 мест.

В 1939-м город уже занимал 4-е место в РСФСР по количеству жителей (510 тысяч человек).

В Великую Отечественную немецко-фашистские захватчики дважды занимали Ростов-на-Дону - осенью 1941-го и летом 1942-го, его освободили 13 февраля 1943-го. Война нанесла ему большой ущерб, он вошел в число десяти наиболее пострадавших городов России, в период оккупации города фашисты расстреляли и замучили десятки тысяч мирных жителей, около 50 тысяч человек угнали в рабство.

После войны Ростов-на-Дону начал стремительно восстанавливаться, за несколько лет его фактически отстроили заново.

В настоящее время южная столица, как именуют неофициально Ростов-на-Дону, является одним из крупнейших мегаполисов страны, административным, культурным, научно-образовательным и промышленным центром, важнейшим транспортным узлом юга РФ. В 2018-м стал одним из одиннадцати городов, принимавшим матчи ЧМ-2018: на построенной к мундиалю «Ростов-Арене» на 45 тысяч мест прошли пять игр чемпионата мира.