Вышел второй выпуск программы "Карта Родины": путешествуем по Минской области
КАРТА РОДИНЫ 2 выпуск Минская область.Мы приехали в минскую область. Красоты Беларуси уже притча во языцех! Но чем ещё сможет удивить нас центральная область? Куда действительно стоит приехать в минской области и во сколько это обойдётся? Беларусь страна средневековых замков, вы знали об этом? Мы посетим Парк-музей Сула, Несвижский замок, Марьину горку, Линию Сталина, будем элитно рыбачить, покатаемся на танке, посетим реконструкцию боевых действий, такого вы точно не видели! Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни один выпуск. Увидимся! Путешествует Артём Скляр
На Youtube вышел второй выпуск увлекательной программы "Карта Родины". В новом эпизоде ведущий шоу Артем Скляр приехал в Минскую область, чтобы узнать, чем центральный регион Беларуси можно удивить путешественников.
Оказалось, что эта страна славится не только природными красотами, но и старинными постройками. Съемочная группа попала в край средневековых замков, посетила Парк-музей Сула, Марьину горку и Линию Сталина. Также удалось немного порыбачить, покататься на танке и посмотреть реконструкцию боевых действий.
В следующих выпусках Артем Скляр покажет зрителям потаенные уголки Чернобыльской зоны отчуждения, посетит курортную Анапу и другие города Союзного государства. Посмотреть первый эпизод нового сезона программы, посвященный Сочи, уже можно на странице шоу в видеохостинге, а почитать интервью с ведущим - на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU