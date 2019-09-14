2019-09-14T12:05:33+03:00
Телевизор

Вышел второй выпуск программы "Карта Родины": путешествуем по Минской области

Ведущий Артем Скляр отправился исследовать средневековые замки и другие достопримечательности центрального региона Беларуси
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:

КАРТА РОДИНЫ 2 выпуск Минская область.Мы приехали в минскую область. Красоты Беларуси уже притча во языцех! Но чем ещё сможет удивить нас центральная область? Куда действительно стоит приехать в минской области и во сколько это обойдётся? Беларусь страна средневековых замков, вы знали об этом? Мы посетим Парк-музей Сула, Несвижский замок, Марьину горку, Линию Сталина, будем элитно рыбачить, покатаемся на танке, посетим реконструкцию боевых действий, такого вы точно не видели! Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни один выпуск. Увидимся! Путешествует Артём Скляр

Изменить размер текста:

На Youtube вышел второй выпуск увлекательной программы "Карта Родины". В новом эпизоде ведущий шоу Артем Скляр приехал в Минскую область, чтобы узнать, чем центральный регион Беларуси можно удивить путешественников.

Оказалось, что эта страна славится не только природными красотами, но и старинными постройками. Съемочная группа попала в край средневековых замков, посетила Парк-музей Сула, Марьину горку и Линию Сталина. Также удалось немного порыбачить, покататься на танке и посмотреть реконструкцию боевых действий.

В следующих выпусках Артем Скляр покажет зрителям потаенные уголки Чернобыльской зоны отчуждения, посетит курортную Анапу и другие города Союзного государства. Посмотреть первый эпизод нового сезона программы, посвященный Сочи, уже можно на странице шоу в видеохостинге, а почитать интервью с ведущим - на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ДТП с автобусом в Ярославской области погибли девять человек
Трамп объяснил, почему его лицо оранжевое
"Это абсолютно реально": Киев хочет соединить Балтийское и Черное моря
Пушков прокомментировал слова Кучмы о "сговоре" РФ, Франции и Германии
США хотят приобрести порт на севере Греции
Индия хочет наладить производство российских самолетов Ил-114
Число россиян старше 100 лет увеличилось в 2,5 раза
Электронные сигареты и системы нагревания табака обложат акцизом
Прокуратура Венесуэлы расследует связь Гуайдо с наркобаронами
На нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии произошел пожар
Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Врач оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление
Украинцы переходят с газа на дрова
Глава разведки полиции Канады задержан по обвинению в утечке данных
Трамп рассматривает возможность назначения О'Брайена на пост Болтона
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с самолетом под Жуковским