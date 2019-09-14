Вышел второй выпуск программы "Карта Родины": путешествуем по Минской области

На Youtube вышел второй выпуск увлекательной программы "Карта Родины". В новом эпизоде ведущий шоу Артем Скляр приехал в Минскую область, чтобы узнать, чем центральный регион Беларуси можно удивить путешественников.

Оказалось, что эта страна славится не только природными красотами, но и старинными постройками. Съемочная группа попала в край средневековых замков, посетила Парк-музей Сула, Марьину горку и Линию Сталина. Также удалось немного порыбачить, покататься на танке и посмотреть реконструкцию боевых действий.

В следующих выпусках Артем Скляр покажет зрителям потаенные уголки Чернобыльской зоны отчуждения, посетит курортную Анапу и другие города Союзного государства. Посмотреть первый эпизод нового сезона программы, посвященный Сочи, уже можно на странице шоу в видеохостинге, а почитать интервью с ведущим - на сайте kp.ru.