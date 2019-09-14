2019-09-14T15:23:32+03:00
Спорт

Евгения Медведева стала второй на первом турнире в сезоне

На соревнованиях в Канаде ее опередила японка Рика Кихира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева стала второй на турнире в Канаде.Евгения Медведева стала второй на турнире в Канаде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В канадском городе Оквилл подошел к концу первый женский турнир по фигурному катанию у женщин. Соревнования Autumn Classic International - первый турнир категории ISU Challenger Series. И в нем приняла участие россиянка Евгения Медведева. Дважды чемпионка мира и Европы с серебряной медали начала выступление в новом сезоне. Ее опередила молодая японка Рика Кихира.

Сутки назад Кихира опередила Медведеву в короткой программе, а в произвольной - тоже так вышло. Молодая японка только увеличила суммарный отрыв по итогам двух прокатов от звездной россиянки. У Жени - 142,29 за произвольную программу, у Рики - 145,98. Суммарно же победа за японкой - 224,16 против 217,43 балла. Ставшая третьей Лим Ын Су далеко позади двух лидеров - 184,38 балла.

Медведева осталась довольна своим выступлением в Канаде:

- Моей главной целью на этом турнире было выступить уверенно, потому что старт сезона важен для меня. Прошлый сезон был настоящими качелями, теперь же я чувствую, что нахожусь в форме.

Медведева обрисовала свои дальнейшие перспективы. Главное - хорошо работать:

- Чувствую, что могу лучше, я довольна оценками, потому что они отражают то, как я каталась. Я знаю моменты, которые могу улучшить, поэтому я продолжу работать. Завтра у меня тренировка, а на следующий день, наконец, будет выходной, а потом наступит новая рабочая неделя, как обычно, и подготовка к следующей.

Женя сказала, что у нее - никаких теперь проблем с английским языком.

- Я уже привыкла говорить на английском, даже не задумываюсь над этим. У меня много друзей, много знакомых, с которыми я говорю и на русском, и на английском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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