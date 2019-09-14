2019-09-14T18:00:08+03:00
Экономика

Беспилотные авто и города будущего: лучшие IT-специалисты России собрались в Самаре

В эти выходные в областной столице ПФО проходит традиционный 404FEST
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Участникам фестиваля есть что обсудить друг с другомУчастникам фестиваля есть что обсудить друг с другом
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Уже традиционно в начале осени Самарская область становится местом притяжения для лучших специалистов IT-сферы со всей России. 404FEST - это площадка, на которой ведут обсуждение самых смелых проектов, где рождаются грандиозные идеи, а разработчики находят тех, кто готов помочь им реализовать ту или иную задумку.

- Для меня ценно и важно, что этот фестиваль родился когда-то как общественная инициатива умных и талантливых людей, которые внедряют новые технологии. Мне показалось странным, что он на какой-то период пропал. И когда я вернулся в регион в должности Губернатора, создал необходимые условия для того, чтобы фестиваль возобновился. Я рад тому, что все авторы и идейные вдохновители фестиваля откликнулись на мое предложение, - поделился мнением о фестивале губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по чьей инициативе и был возрожден 404FEST прошлом году.

В этом году главной темой фестиваля стали интеллектуальные транспортные системы. СВою современную разработку - беспилотный автомобиль представил на фестивале университет Иннополис. Тестировать его уже скоо будут на дорогах пяти регионов страны. А блогер Илья Варламов рассказал о том, какими должны быть города будущего, в которых будет комфортно жить. Кроме него гостями мероприятия стали PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев, техлид Microsoft Norway Максим Сальников, популярный техноблогер Валентин Петухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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