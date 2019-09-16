Всеобщая победа, политтехнологические термины, премьер-винокур и нехорошие излишества

Битва за Москву в 1812 г. оказалась амбивалентной. С одной стороны, "недаром помнит вся Россия про день Бородина", каковой день явил славу русского оружия. С другой, на парижской Триумфальной арке мемориальная доска отмечает "bataille de Moscowa", где французское оружие покрыло себя неувядаемой славой. Таким образом, все довольны.

Свойство Москвы примирять антагонистические силы, демонстрируя тем самым единство и борьбу противоположностей, проявилось и осенью 2019 г.

Народный трибун И. В. Яшин, проведший август в застенках режима, по итогам выборов в МГД грянул: "Так громче, музыка, играй победу, мы одолели, и враг бежит, бежит, бежит", т. е. "Касамара официально признала поражение. Давайте начистоту: я выиграл у "Единой России" прямо из камеры спецприемника". Одновременно провозгласил победу и лидер "Единой России" Д. А. Медведев: "Я хочу сказать что все мы можем быть в целом вполне удовлетворены теми результатами, которые достигнуты. Партия "Единая Россия" получила поддержку избирателей". То есть опять же все довольны, прямо как в 1812 г.

При этом Д. А. Медведев, чуждый парадности и зазнайства, невзирая на триумф, смело критиковал единороссийских политтехнологов. Услыхав, как представитель штаба ЕР в Иркутской области, докладывая об успехах партии, упомянул "самодвигов", лидер указал: "Самовыдвиженцев -- чтобы люди, которые нас смотрят и слышат, понимали ваш профессиональный жаргон". И посоветовал "немножко отдохнуть, чтобы лексикон привести в соответствие с общепринятыми нормами".

Можно было и более снисходительно воспринять красноречие закаленного воина, следуя похвальному примеру матушки Екатерины. В 1790 адмирал В. Я. Чичагов, наголову разбивший шведский флот, рассказывая царице о навальной баталии, разгорячился, ругал шведов, причём употреблял такие слова, которые можно слышать только в толпе чёрного народа. "Я их …! я их …!" — кричал адмирал. Вдруг флотоводец опомнился и пал на колени перед императрицей: "Виноват, матушка, ваше императорское величество!".

"Ничего, - сказала царица, - Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте, я ваших морских терминов не разумею".

Причем если Екатерина Великая притворно изобразила непонимание, то лидер ЕР, похоже, в самом деле не разумел политтехнологических терминов. На профессиональном жаргоне самовыдвиженцы зовутся "самомедвеженцами", и политтехнолог из Иркутска не стал употреблять при Д. А. Медведеве такого слова, заменив его на "самодвиги". Так что следовало бы не порицать технолога, а напротив, похвалить его за тактичность.

Такой стилистический пуризм, вероятно, был связан с огромной загрузкой, легшей в последние дни на плечи премьер-министра. Он отменил все законодательные акты РСФСР и СССР, начиная с ноября 1917 г. – а это титанический труд, он занялся разработкой прорыва в хозяйственной области – вялотекущее состояние экономики более не может быть терпимо, и, не чинясь своим званием, лично прибыл на Яму (жаргонное название ВГТРК), где рассказал телезрителям, что теперь пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы.

Но не дремлет и непримиримая оппозиция. В стремлении опорочить плясание леса и гор издание "Проект", специализирующееся на сложных расследованиях, построенных на использовании больших данных, заявило, что председатель совета министров в усадьбе "Миловка" под Плесом гонит самогон. Причем "Проект" объективен. Он не утверждает Д. А. Медведев производит ужасную сивуху, напротив, со ссылкой на тайных информаторов издание отмечает, что премьерский самогон – класса премиум.

Пока расследование продолжается, поскольку мужественным журналистам не удалось точно установить местонахождение винокурни. Возможно, это объясняется тем, что объемы выгонки незначительны, а само перегонное устройство – компакт-класса. В эпоху ускорения и перестройки многие овладели этой технологией. Скороварка, змеевик, охлаждаемый проточной водой – дело нехитрое. Бражку поставить тоже большого искусства не надобно.

Непонятно, правда, чего же тут запретного и компрометирующего. Если государственный муж в свободное от важных трудов время квасит капусту, солит грибы или удит рыбу, в том нет никакого греха, напротив – это свидетельствует о тесной связи политика с родной землей, что можно только приветствовать. Но и выгонка горячего вина совершенно на той же линии – тоже дело исконное и посконное.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Возможно, однако, издание "Проект" задумало коварную интригу и хочет поссорить премьер-министра с федеральным движением "Трезвая Россия", лидер которого С. С. Хамзаев попадает в двойственное положение. Наши министры смотрят ему в рот и готовы беззаветно бороться с зеленым змием, а тут сообщается, что первый министр изготовляет у себя в поместье зелено вино. Развернуть непримиримую борьбу с самогоноварением, невзирая на лица? – боязно. Объяснить, что это самогон, у кого надо самогон? – можно, но все думали, что т. Хамзаев пламенный борец, а он, оказывается, лукавый царедворец. Тоже нехорошо.

Но лидер "Трезвой России" не растерялся и переобулся в танце. Хотя статут движения не предусматривает борьбу с табаком, т. Хамзаев не смутился и стал требовать чрезвычайного возвышения акцизов на папиросы. Ход мастерский, ибо премьер-министр вроде бы не курит. Хотя, конечно, с "Проектом" уже ни за что нельзя ручаться.

А в смысле переобувания у трезвороссов в запасе есть еще один запасной ход.

В культовом фильме "Кавказская пленница" Шурик под видом медбрата делает Балбесу, Трусу и Бывалому усыпительные уколы, читая лекцию: "Фильтрующийся вирус ящура особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и…", а Трус ему поддакивает: "Излишествами нехорошими…". Так что федеральное движение "Трезвая Россия" может развернуться еще и в борьбе с широко понимаемыми нехорошими излишествами.

Впрочем, т. Хамзаев тут не одинок. 11 сентября, по случаю Дня Трезвости представители духовенства Тверской епархии совершили облет областного центра, излив на него с воздуха 70 литров святой воды – в видах борьбы с пьянством и блудом тверичей.

Следует развить почин также и ниже по течению Волги – в Самаре. Артист В. Н. Белан (Дима Билан) явился выступать на Дне города невменяемо пьяным – "не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо пения, показывал неприличные жесты" и только что не пел: "Ах, Самара-городок, беспокойная я!". Добрые самаряне, рассчитывавшие усладиться гармониями, были очень недовольны. При этом для Самары это какой-то злой рок. Полтора года назад артист М. О. Ефремов явился на гастрольный спектакль в еще более непотребном виде и при этом прямо со сцены скверноматерно бранил самарских театралов.

Очевидно, бесы очень сильны в Самаре, и без распыления святой воды средствами с/х авиации тут не обойтись.