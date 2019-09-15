Конор в отставке, так что жду победителя Хабиб-Фергюсон. Джастин Гэтжи бросил вызов лучшим бойцам UFC

В канадском городе Ванкувер завершился турнир UFC Fight Night 158. Главный бой вечера в соревнованиях по смешанным единоборствам был между двумя американцами - Дональдом Серроне и Джастином Гэтжи. Фактически, два американца пытались выяснить между собой - кто получит шанс на бой с Хабибом Нурмагомедовым в перспективе.

Поединок продолжился всего один раунд и в конце первого раунда Гэтжи нанес по Серроне мощный правый боковой удар, а затем - добил его. Судья остановил поединок, зафиксировав победу нокаутом Джастина Гэтжи.

После боя американец заявил прямо в октагоне в официальном интервью после схватки:

- Ирландец в отставке. Я хочу драться с реальными бойцами. Хочу бой с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон, - сказал Гэтжи, фактически, бросив вызов лучшему бойцу в своем весе. И с надеждой получить бой за титул чемпиона UFC.

После этого поединка счет боев Гэтжи стал еще более приличным - 21 победа и 2 поражения. А вот у более опытного Серроне теперь 36 побед и 13 поражений в легком весе.