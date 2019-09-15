2019-09-15T14:12:06+03:00
Спорт

15-летняя фигуристка Александра Трусова запрыгнула в историю мирового спорта

В книге рекордов Гиннесса отметили ее четверные прыжки
Сергей КИРИЛЛОВ
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Александра Трусова дважды попала в «Книгу рекордов Гиннесса»Александра Трусова дважды попала в «Книгу рекордов Гиннесса»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зимний сезон еще толком не успел открыться, а наши спортсмены уже собирают призы. На днях Александра Трусова получила сразу два сертификата, которые подтверждают, что на официальных соревнованиях она первой среди женщин выполнила два сложнейших прыжка. 10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила четверной тулуп. А 12 октября 2018 на этапе Гран-при в Ереване Александра прыгнула и четверной лутц.

- Я очень рада, что попала в «Книгу рекордов Гиннесса». Очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта как Сергей Бубка и Ирина Роднина. Это, конечно, еще больше мотивирует, надо быть достойной этого, - сказала юная фигуристка, которая в этом сезоне будет уже выступать по взрослым.

Кстати, в эти выходные стартовали первые в сезоне взрослые соревнования. Победительницей «Ломбардия Трофи» в Италии стала другая воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова. 15-летняя москвичка, чисто исполнив в произвольной программе тулуп в четыре оборота, обошла другую россиянку, опытную Елизавету Туктамышеву.

Параллельно в канадском Оквилле прошел турнир Autumn Classic International, где из наших выступала только Евгения Медведева. Но, не имея в своем арсенале четверных прыжков, двукратная чемпионка мира уступила японке Рике Кихире.

Но основные ледовые бои начнутся на первом этапе Гран-при в США (18 -20 октября), где вновь сойдутся Щербакова и Туктамышева. А вот Евгении Медведевой на втором этапе Гран-при в Канаде (25 — 27 ноября) придется соревноваться с девушкой из Книги рекордов - Александрой Трусовой. Действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка Алина Загитова начнет свои выступления с третьего этапа (1 — 3 ноября, Франция).

Кто где выступит из наших фигуристок

Гран-при США, Лас-Вегас, 18–20 октября

Станислава Константинова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева (все — Россия), Вероника Малле (Канада), Вакаба Хигучи (Япония), Каори Сакамото (Япония), Мако Ямашита (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Лим Ын Су (Южная Корея), Карен Чен (США), Брэди Теннелл (США).

Гран-при Канады, Келоуна, 25–27 октября

Евгения Медведева, Серафима Саханович, Александра Трусова (все — Россия), Аврора Котоп (Канада), Габриэль Дэйлман (Канада), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Алексия Паганини (Швейцария), Брэди Теннелл (США).

Гран-при Франции, Гренобль, 1–3 ноября

Алена Косторная, Мария Сотскова, Алина Загитова (все — Россия), Луна Хендрикс (Бельгия), Вакаба Хигучи (Япония), Каори Сакамото (Япония), Юна Шираива (Япония), Мэрайя Белл (США), Тин Цуй (США), Лорин Лекавалье (Франция), Мэ Беренис Мейте (Франция).

Гран-при Китая, Чунцин, 8–10 ноября

Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева (все — Россия), Габриэль Дэйлман (Канада), Хонгуй Чен (Китай), Йи Жу (Китай), Вивека Линдфорс (Финляндия), Марин Хонда (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

Гран-при России, Москва, 15–17 ноября

Станислава Константинова, Евгения Медведева, Александра Трусова (все — Россия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Луна Хендрикс (Бельгия), Хонгуй Чен (Китай), Лорин Лекавалье (Франция), Сатоко Мияхара (Япония), Юна Шираива (Япония), Юхана Йокои (Япония), Алексия Паганини (Швейцария), Мэрайя Белл (США).

Гран-при Японии, Саппоро, 22–24 ноября

Алена Косторная, Софья Самодурова, Алина Загитова (все — Россия), Вивека Линдфорс (Финляндия), Мэ Беренис Мейте (Франция), Рика Кихира (Япония), Мако Ямашита (Япония), Лим Ын Су (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Карен Чен (США), Тин Цуй (США)

ИСТОЧНИК KP.RU

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