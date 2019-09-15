Виктор Ан вернулся с победой! Олимпийский чемпион выиграл международный турнир по шорт-треку

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан выиграл первый турнир после возвращения в большой спорт. В Коломне на международном турнире он одержал победу на дистанции 1 000 метров.

Виктор Ан был первым на 1000-метровке на соревнованиях Открытого Кубка Союза конькобежцев России. Вторым вслед за ним стал Стайн Десмет из Бельгии. "Бронза" в этом виде программы - у Сергея Милованова из России.

Для Ана эта победа в Коломне - знаковое событие. Ранее он объявил о завершении спортивной карьеры и вплоть до начала сентября 2019 года не выступал нигде почти полтора года. Его слишком сильно подкосило несправедливое отстранение от Олимпиады 2018 года. Тогда ему, шестикратному победителю Олимпийских игр, запретили участие в турнире, так и не сказав до сих пор мотивировочную часть этого решения.

Однако же в начале 2019 года после перерыва почти в сезон и нахождения у себя дома в Южной Корее Виктор Ан решился, громко заявив в большом интервью корейским СМИ о возвращении в большой спорт. И турнир в Коломне стал первым для Ана в плане подготовку к новому сезону.