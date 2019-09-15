Вавринка испугался Медведева?

Финалист последнего US Open Даниил Медведев, который в пятисетовом поединке уступил Рафаэлю Надалю, прилетел в Санкт-Петербург. Первая ракетка России (и 4-я мира) выступит на турнире «Санкт Петербург Опен», который стартует в понедельник.

Медведев, как и другой игрок первой мировой десятки Карен Хачанов, начнут соревнования со второго круга.

Соперником Медведева станет победитель матча между чехом Томашом Бердыхом и россиянином Евгением Донским. Хачанов встретится с победителем матча между португальцем Жоао Соузой и словаком Йозефом Коваликом.

Третий российский теннисист по рейтингу Андрей Рублев ждет соперника из квалификации.

Стало известно, что еще один знаменитый игрок Стэн Вавринка (19-й номер рейтинга ATP) снялся с соревнований, в Санкт-Петербурге его заменит итальянец Сальваторе Карузо (120-е место в рейтинге ATP). Напомним, что совсем недавно Вавринка в четвертьфинале на US Open проиграл как раз Даниилу Медведеву.

Зато в Петербурге сыграет еще один герой US Open, 13-я ракетка мира Маттео Берреттини. 23-летний итальянец дошел в Нью-Йорке до полуфинала, где проиграл будущему победителю Рафаэлю Надалю. Кстати, Берреттини в прошлом году стал чемпионом «Санкт Петербург Опен» в паре.

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Не успели утихнуть страсти после US Open, который обсуждали даже те, кто не интересуется теннисом, как тут подоспел новый повод. В Петербурге стартовал международный турнир St. Petersburg Open. Жеребьевка впервые прошла на основном корте "СИБУР Арены". Основное внимание, конечно, было приковано к главной звезде Даниилу Медведеву – четвертая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата США. Как он сражался тогда на корте с великим Надалем! Даже фанаты его соперника аплодировали стоя. В финале турнира Большого шлема российские теннисисты не выступали 14 лет! В 2005 году это был Марат Сафин, а теперь у нас новый кумир (подробности)