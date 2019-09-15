2019-09-15T18:43:40+03:00
Спорт

Вавринка испугался Медведева?

Финалист последнего US Open выступит на турнире «Санкт Петербург Опен»
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Финалист последнего US Open Даниил МедведевФиналист последнего US Open Даниил МедведевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Финалист последнего US Open Даниил Медведев, который в пятисетовом поединке уступил Рафаэлю Надалю, прилетел в Санкт-Петербург. Первая ракетка России (и 4-я мира) выступит на турнире «Санкт Петербург Опен», который стартует в понедельник.

Медведев, как и другой игрок первой мировой десятки Карен Хачанов, начнут соревнования со второго круга.

Соперником Медведева станет победитель матча между чехом Томашом Бердыхом и россиянином Евгением Донским. Хачанов встретится с победителем матча между португальцем Жоао Соузой и словаком Йозефом Коваликом.

Третий российский теннисист по рейтингу Андрей Рублев ждет соперника из квалификации.

Стало известно, что еще один знаменитый игрок Стэн Вавринка (19-й номер рейтинга ATP) снялся с соревнований, в Санкт-Петербурге его заменит итальянец Сальваторе Карузо (120-е место в рейтинге ATP). Напомним, что совсем недавно Вавринка в четвертьфинале на US Open проиграл как раз Даниилу Медведеву.

Зато в Петербурге сыграет еще один герой US Open, 13-я ракетка мира Маттео Берреттини. 23-летний итальянец дошел в Нью-Йорке до полуфинала, где проиграл будущему победителю Рафаэлю Надалю. Кстати, Берреттини в прошлом году стал чемпионом «Санкт Петербург Опен» в паре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведев неделю не брал в руки ракетку перед теннисным турниром в Петербурге

Не успели утихнуть страсти после US Open, который обсуждали даже те, кто не интересуется теннисом, как тут подоспел новый повод. В Петербурге стартовал международный турнир St. Petersburg Open. Жеребьевка впервые прошла на основном корте "СИБУР Арены". Основное внимание, конечно, было приковано к главной звезде Даниилу Медведеву – четвертая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата США. Как он сражался тогда на корте с великим Надалем! Даже фанаты его соперника аплодировали стоя. В финале турнира Большого шлема российские теннисисты не выступали 14 лет! В 2005 году это был Марат Сафин, а теперь у нас новый кумир (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гран-при в Челябинске: на победу претендуют дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Гран-при в Челябинске среди юниоров представляет танцы, блистают российские пары Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный или Диана Дэвис и Глеб Смолкин [трансляция]
Барселона - Валенсия 14 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Футбол, матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Спартак - Урал 14 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Спартак - Урал 14 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео]
Новости 24
Минобороны РФ опубликовало кадры поставок российских С-400 в Турцию
Жириновский рассказал о "достойном конце" Незалежной
Американский посол предложил Сербии пересмотреть отношение к бомбардировкам НАТО в 1999 году
Эксперты допустили нефть по 100 долларов за баррель после атаки дронов
В Москве 4-летнего ребенку засосало руку в бассейне
И.О. помощника Госсекретаря Рикер посетит РФ 17-18 сентября
Адвокат Эдварда Сноудена прокомментировал его желание покинуть РФ
Алексей Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире
Трампу рекомендовали не делиться секретной информацией с британским оппозиционером Корбином
Донецкий МИД раскритиковал заявления Киева о статусе Донбасса
Папа Римский одобрил освобождение заключенных РФ и Украиной
ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой
Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок систем С-400
Должность главы Киевской городской госадминистрации планируют упразднить
Умер Валерий Боковенко, постановщик сериала «Убойная сила»
Иран отверг обвинения США в причастности к атакам в Саудовской Аравии
Сборная Испания хочет натурализовать Ансу Фати
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату ИВЛ
В Германии заявили, что Запад просто хочет вытеснить Россию с рынка газа
Чемезов не исключил возможности ребрендинга самолета SuperJet 100