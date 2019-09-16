2019-09-15T22:01:48+03:00
Спорт

Ростов - Ахмат 16 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Ростов - Ахмат 16 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Глушаков в составе "Ахмата" едет в Ростов-на-Дону.Денис Глушаков в составе "Ахмата" едет в Ростов-на-Дону.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Ростове-на-Дону поздно вечером завершится программа 9 тура чемпионата России по футболу. "Ростов" сыграет дома против "Ахмата". Для ростовчан многое важно в данной игре - в случае победы команда Карпина останется в числе лидеров РПЛ. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ростов - Ахмат 16 сентября 2019.

Статистика личных встреч Ростов - Ахмат 16 сентября 2019

24 матча сыграли между собой в чемпионатах России по футболу Ростов и Ахмат. 6 матчей завершились вничью, 8 раз выиграли ростовчане, а 10 раз победили грозненцы.

Прогнозы букмекеров на матч Ростов - Ахмат 16 сентября 2019

"Ростов" одержит победу, либо же будет ничья.

Прогноз на матч Ростов - Ахмат 16 сентября 2019

У "Ростова" больше шансов на победу в игре с клубом из Грозного.

Время начала матча Ростов - Ахмат 16 сентября 2019

Матч Ростов - Ахмат 16 сентября 2019 года в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Ростов - Ахмат 16 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Ростов - Ахмат можно посмотреть 16 сентября и начнется в 20:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Ростов - Ахмат 16 сентября 2019

Трансляция матча Ростов - Ахмат 16 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 20:30 по московскому времени.

Ростов - Ахмат 16 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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