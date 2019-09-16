Как коммунизм канарейками был забит

Шубки у модели Регины Колесниковой были песцовые, глазки беличьи, движения рысьи, а сапожки алые купеческие, умело притворяясь пролетарскими.

Папа с мамой у нее были югославские гимнасты, погибшие на гастролях, оставив дочь на попечение первого в мире народного строя (по крайней мере так она втирала доверчивым уклейкам, а Википедия и уши развесила).

За ее сиамский походняк бились богема, госбезопасность, партхозактив, Карден с Сен-Лораном и сын мумификатора Ленина профессора Збарского с томными глазами каирского брачного афериста.

Ее сватали в высотку на Котельниках, похищали в Париж на выходные и задаривали корзинами цветов в гримуборную.

Казалось бы: что еще нужно украинским производителям для полного счастья? Классическая история куртизанки-фаворитки типа Луизы де Лавальер с блеском, шармом, шелковым отливом и легким осадком увядания в конце. Идеальный материал для кинематографии, чьи стандарты красоты сроду не шли дальше шоколадного набора «Арабские ночи».

Все бы хорошо, кабы перед триумвиратом сценаристок и режиссера не стояло задачи как можно смачнее плюнуть в Советскую власть.

Их королева родилась комсомолкой Зоей в грязи промзоны и семье поломойки и алкаша-сапожника, порвавшего на дочке выпускное платье и убитого за то утюгом, - причем вину взяла на себя мать и отчалила на кучу лет в Сибирь. Дочку лишили медали, изгнали с малой родины, исключили из комсомола за растленный вид и остригли оперотрядники в парке Горького, как всегда делают эти русские с неописуемой красотой. Вступившегося за нее советского негра Джеймса Паттерсона в бананово-лимонном пиджаке избили ногами и велели убираться назад в Африку - как это обычно принято у комсомольцев. Чудо-крошку со всем ее домом моделей слали на картошку, овощебазу, подшефную фабрику и крыли нехорошими словами соседи, продавщицы, вахтерши и прочие герои фельетонов о нечуткости к ближнему. Редким проблеском сердечности в гнилой московской среде выступали украинцы: актриса Флеринская, учившая французскому и десертным вилкам (как раз когда мать припухала за дочкин грех на северах), модельерша Аралова, лоббировавшая ее парижское турне, и молодые рыцари в исполнении артистов Руденко и Ткаченко. Если б не они, русские б зарыли свой брильянт обратно в навозную кучу.

Похоже, мы жили с авторами таких картин в разных Советских Союзах. Я, как и миллионы, - в двушке, они не вылезали из коммуналок с заспиртованными соседями. В моем кино шли «Акваланги на дне», «Человек-амфибия» и «Тайна двух океанов», у них - ничего, кроме «Кубанских казаков», вообще. Я единожды пересекся с ГБ в армии - у них чекисты не выводились даже из постелей, не говоря уж о лифтах, прихожих и местах для курения.

А еще в моем СССР жила успешная модель Регина Колесникова, дочь военного, модная штучка и комсомольский секретарь школы, с золотой медалью поступившая во ВГИК без экзаменов. Крестница ее Вера Ипполитовна Аралова хоть и родилась в Виннице, сроду не была украинкой: редкие фото дают понять, почему похоронена она на Армянском кладбище в Москве, а не на Байковом в Киеве. Сын ее негритенок Джим не ходил в 57-м по Москве в пиджаках попугайских расцветок, т. к. был кадровым офицером Северного флота - а если б и ходил, то с его ростом, Нахимовским училищем и питерской мореходкой навтыкал бы всему оперотряду до трупного окоченения. А если б кто в драке посмел назвать его «шоколадом» - поехал бы туда же, где уже три года чалилась высосанная из пальца королевина мать.

Фильм в год выхода пинали за многое, кроме главного: снят он постмайданной Украиной. И продюсеры Мирский с Асадчим, а также сценаристки Бойко и Бек, оставившие след в искусстве картинами «Нужен мужчина» и «Арфа для любимой», умело скрыли чувства к немытой России за столь же искренним антикоммунизмом, на который и повелся совершенно потерявший берега в советогонстве Первый канал. Приглашенная режиссерка Семенова (пользуясь украинским вариантом русского) известна фильмом «Карменсита» и совершенно не могла устоять перед жестоким романсом из жизни Золушек. С их помощью (местами весьма эффектной, в стиле «Старых песен») коммунизм опять был разбит наголову.

Как всегда бывает с храбрыми украинцами - ровно через 25 лет после естественной смерти адресата.

«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»

Украина - Россия, 2015.

Реж. Алена Семенова