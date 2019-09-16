Непобежденный

О жизни великих людей непременно слагаются легенды. Вот, кажется, все было на виду - все его бытие, и современники понаписали множество воспоминаний - какая-нибудь байка да явится. Про Кутузова, про его многочисленные победы романы написаны, но возникают мысли порой, будто победы его сами собой случались - достаточно было ему перед полками явиться. А он, любимейший ученик Суворова, всякий раз готовился к сражению не просто всесторонне обдуманно, а заглянув в возможную неожиданность. Даже и всякий случай старался предусмотреть - мало ли что может произойти, и только после того, исподволь, взвесив свои возможности, принимал решение.

Вот пример - взятие Измаила в 1790 году, когда главнокомандующим всеми российскими силами в войне с турками был солнцеподобный Потемкин, державшийся от неприступной крепости на почтительном расстоянии - благо командовал-то Суворов на месте. Крепость - ключ ко всему Дунаю и его берегам. Длительная осада ни к чему не приводит, русские генералы отчего-то действуют разрозненно и безрезультатно. А Суворов, дальновидный хитрец, назначает Кутузова возглавить одну из главных колонн в решающем наступлении и, уже готовый на все - даже и самому лечь костьми под стенами крепости, отписывает светлейшему князю Потемкину: так, мол, и так, крепость взята и Кутузов назначен ее комендантом! И, самое главное, немедля сообщает о сей новости Кутузову! Вот и некуда тому было деваться... И комендантом потом был назначен, и в генерал-поручики произведен. Позже Михаил Илларионович был назначен послом в Турцию, где тонко и умело вел себя при султане, снискав расположение влиятельных турецких вельмож.

Дипломатом он выказал себя замечательным, послужил военным губернатором Петербурга, в 1805 году был назначен командующим русскими войсками, выступившим против армии Наполеона в Австрии, потом - должность киевского военного губернатора, снова главнокомандующий войсками в новой войне против Турции.

Во всех южных войнах Кутузов становился фигурой не просто значительной, а просто часто решающей, и князь Репнин, главнокомандующий в очередной из кампаний, отписывал императрице: «Расторопность и решительность генерала Голенищева-Кутузова превосходит всякую мою похвалу». Что, в сущности, и привело к заключению мира, в результате которого в 1791 году Турция уступила России земли между Южным Бугом и Днестром и согласилась признать присоединение Крыма к России. Приложил свою руку Кутузов к тому.

Ну а легенд было множество. Вот одна из самых ходовых: свою знаменитую черную повязку на правом глазу Кутузов носил для... значительности. А за ней, за этой повязкой, как за черным занавесом крылось событие, едва жизни ему не стоившее. Кутузов, тогда еще подполковник, вел в атаку батальон из молодых солдат в их первый в жизни бой. Кутузов - впереди, с саблей в руке. Пуля ударила в голову, прошла навылет около глаза, не задев, к счастью, мозга. Случай сам по себе невероятный - не должен был он выжить, но ничего, устоял. Только долго, конечно, лечился. Потом, в 1787 году, когда разгорелась новая война с Турцией, при осаде Очакова Кутузов вел корпус в атаку, он снова был поражен пулей, которая должна была оказаться смертельной - почти в то же самое место, и тоже - навылет... Врачи посчитали, что до утра ему не дожить. А он выжил... Вот тогда-то и появилась повязка.

Ну а как складывались битвы в 1812 году - того не забыть в особенности: супруге своей, Екатерине Ильиничне, отписал в 1812-м: «Мог бы я сказать, что Бонапарт, этот гордый завоеватель, бежит передо мной, как школьник перед учителем, но Бог смиряет гордыню...»

А уже в Пруссии его встречали криками: «Да здравствует великий старик!»