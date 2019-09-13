2019-09-13T07:08:22+03:00
Звезды

«Никакой липосакции!»: Анастасия Волочкова уменьшилась вдвое

Балерина признается- у неё давно есть личный лекарь
Игорь ПОЛЯКОВ
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Артистка не скрывает, что весит сейчас даже меньше, чем в период рассвета своей карьеры в «Большом театре». Фото: архив Анастасии ВолочковойАртистка не скрывает, что весит сейчас даже меньше, чем в период рассвета своей карьеры в «Большом театре». Фото: архив Анастасии Волочковой
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В последнее время Анастасию Волочкову не узнать. Балерина вдвое уменьшилась в размерах. Артистка не скрывает, что весит сейчас даже меньше, чем в период рассвета своей карьеры в «Большом театре».

Паблик «Только никому» заподозрил звезду в липосакции. Мол, 43-летняя балерина похудела с помощью пластических хирургов.

- Это просто бывший руководитель «Большого театра» Иксанов создал миф, что Волочкова - большая и толстая. А все, кто меня видят, удивляются моей стройности и безупречности форм, - смеется в разговоре с «КП» балерина, которую мы поймали на презентации ее книги «Плата за успех». -Я сейчас, можно сказать, перестала есть. Два перепелиных яйца, листья салата и иногда супчик «Том-Ям» - вот и вся моя еда. Да, мне и не хочется есть. Я так устаю у балетного станка, репетируя порой по 8 часов в день, что мне уже не до еды.

Анастасия Волочкова уверяет, что никогда не наведывалась к пластическим хирургам. Фото: архив Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова уверяет, что никогда не наведывалась к пластическим хирургам. Фото: архив Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова уверяет, что никогда не наведывалась к пластическим хирургам.

- У меня все натуральное: грудь, стройные ноги. Завистники не могут мне простить, что Бог одарил меня такими данными, - вздыхает балерина. - Я же боюсь иголок... У меня есть любимый доктор - Зураб Орджоникидзе. Он главный спортивный врач России. Вот ему я доверяю своё здоровье и травмированные на репетициях ножки. Зная, как я избегаю каких-либо вмешательств и врачей, Зураб лечит меня не только какими - то мазилками, но и песнями. Берет в руки гитару и мне сразу легче становится, все недуги проходят. Позитив всегда побеждает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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