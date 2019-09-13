Стать волонтером? Вы не опоздали

Чемпионат остался в истории, а вот волонтеры очень даже неплохо чувствуют себя за пределами «своего» года – это массовое движение живет своей жизнью. В такой крупной энергетической компании, как РусГидро, акции добровольцев давно стали регулярными и проходят в этом году практически на всех предприятиях: от волжских ГЭС до тепловых станций Дальнего Востока.

Как энергетики становятся волонтерами? Почему они начинают участвовать в добрых делах, когда никто их не обязывает? Чтобы ответить на эти вопросы, надо понять, кто же скрывается под модным словом «волонтер».

Подготовка к взрослой жизни

Уже седьмой год сотрудники многих предприятий РусГидро занимаются адресной помощью детским домам. Это не только деньги, автотранспорт или оборудование – это в первую очередь помощь детдомовцам в приобретении профессий. В Невинномысске и Рыбинске, Перми и Саяногорске, Биробиджане и Хабаровске налажена система наставничества, в которой мастера своего дела – энергетики – передают реальный рабочий опыт ребятам-детдомовцам, которые, заинтересовавшись, смогут стать энергетиками в будущем. Программа называется «Молодая энергия», и компания не скрывает, что таким образом она не только помогает детям, но и растит себе кадровый потенциал.

Чтобы убедиться, что программа работает, не надо ждать десятки лет: уже сейчас воспитанники специалистов РусГидро хорошо показывают себя в чемпионатах WorldSkills Junior. В Саяно-Шушенском учебно-производственном информационном центре регулярно проходят внутрикорпоративные соревнования, где дети из разных областей показывают полученные знания и навыки электромонтажников судьям, а заодно – знакомятся, дружат и определяются с тем, каким путем идти им в жизни. Вниманием энергетиков уже охвачено 500 детей. Каждый год силами волонтеров проводятся более двухсот мероприятий по профессиональной и социальной адаптации ребят – и это не только соревнования, но и походы, экскурсии, даже сплавы по рекам.

В июле этого года на внутрикорпоративных соревнованиях победу одержали ребята из Новосибирска – именно они поедут на общероссийский финал WorldSkills Hi-Tech в начале ноября в Екатеринбурге. Но победителями стали все участники соревнований, ведь у них теперь есть настоящие друзья в очень крупной компании, куда они в свое время вполне могут прийти на работу. Кстати, первые выпускники детдомов уже обучились в училищах и колледжах и пришли на работу на предприятия РусГидро.

Доноры – тоже волонтеры

Донорство крови – занятие, знакомое очень многим в нашей стране. Донорская кровь очень нужна медицине, вот только люди обычно вспоминают об этом после катастроф, когда к донорским пунктам выстраиваются очереди. Однако кровь для переливания должна быть полностью безопасной, а значит – пройти длительные проверки; именно поэтому медикам полезнее всего проверенные с точки зрения здоровья и хорошо организованные доноры, сдающие кровь на регулярной основе.

Поэтому РусГидро договаривается с подразделением Федеральной медико-биологической службы о проведении Дня донора в самой компании. Медики приезжают на предприятие, проверяют показатели здоровья у желающих стать донорами и берут кровь сразу у многих сотрудников. И сотрудники активно приходят. В марте этого года кровь сдавали на Бурейской ГЭС и на Каскаде Кубанских ГЭС. В апреле – на Новосибирской ГЭС, в столичном институте Гидропроект, петербургском ВНИИГ имени Б. Веденеева, на подмосковной Загорской ГАЭС и в головном офисе компании. В мае кровь сдавали в «Красноярскэнергосбыте», в июне – на Чебоксарской ГЭС, и так далее – донорские акции продолжаются круглый год.

Почему человек приходит на донацию впервые и даже стоит в очереди, чтобы сдать кровь? Потому что он знает, что делает доброе дело, что его кровь может спасти жизнь другому человеку и что донация полезна для собственного здоровья. А еще потому, что он чувствует моральную поддержку со стороны остальных доноров и не только доноров.

У доноров РусГидро есть свои герои и свои легенды. Однажды на дне донора произошла случайная встреча почти через сорок лет. В семидесятые годы медсестра военного госпиталя в Литовской ССР Таисия брала кровь у молодого десантника Вячеслава – а в 2015 году они встретились на донорской акции на Чебоксарской ГЭС и узнали друг друга. Вячеслав работал в компании Гидроремонт-ВКК электромонтером и имел звание почетного донора – он сдавал кровь более 80 раз.

Награда за храбрость

Есть совсем новые волонтерские программы, которые уже воспринимаются сотрудниками РусГидро как само собой разумеющиеся. А ведь всего полтора года назад никто не знал и не думал о том, что компания будет собирать тысячи игрушек для детской больницы. Но год назад благотворительный фонд «Подари жизнь» вместе с волонтерами РусГидро решил наполнить «коробки храбрости» врачей Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

В этом центре исцеляют страшные болезни, но само лечение может быть долгим и болезненным. Дети, как и все люди, боятся не только болезни – они боятся и медицинских процедур, необходимых для выздоровления. Страх становится союзником болезни и может лишить маленького пациента сил. Чтобы ребенок захотел преодолеть страх, врачи обещают ему награду за храбрость – игрушку, и поэтому у каждого врача центра есть специальная коробка с такими игрушками – «коробка храбрости». Вот только эти коробки кто-то должен постоянно наполнять, ведь центр очень большой и дети в нем лечатся со всей страны.

Подарки выдаются очень часто, а потому коробка храбрости должна пополняться регулярно. Фото предоставлено РусГидро.

Вот поэтому прошлым летом в московских офисах РусГидро – головной компании, проектных и научных институтах, а также в ближайшей к столице сбытовой компании РусГидро – РЭСК – появились полосатые «Чемоданы добра» вместе с коробками для пожертвований. Принимались только новые, упакованные, безопасные игрушки – ведь во время лечения онкозаболеваний иммунитет ребенка очень слаб. Сотрудники жертвовали и деньги, на которые волонтеры компании закупали игрушки в точном соответствии с условиями больницы. И в прошлом, и в этом году из РусГидро в больницу была отравлена машина, наполненная коробками с игрушками.

«Наши дети в больницах ежедневно преодолевают страх и боль. Все самое, по их мнению, страшное происходит в процедурном кабинете: пункции, перевязки, установка и промывка катетеров. Подарки выдаются очень часто, а потому коробка храбрости должна пополняться регулярно и без помощи неравнодушных людей тут не обойтись», – рассказала об акции директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

Путь начинается с праздника

Каждый волонтер проходит свой путь, выбирая себе доброе дело по душе. Но у многих этот путь начался с праздника – предновогодней благотворительной ярмарки в центральном офисе РусГидро.

Предновогодняя благотворительная ярмарка в центральном офисе РусГидро. Фото предоставлено РусГидро.

Мимо нее не проходил никто из сотрудников РусГидро. Задолго до ее даты начинается подготовка – определяются участники от благотворительных фондов, придумываются «изюминки» этого года, создается праздничное настроение. В центре Москвы, где на каждом шагу магазины, которые тоже готовятся к Новому году, не так уж просто выдержать конкуренцию – но год за годом ярмарки проходят с блеском и собирают значительные суммы на благотворительные цели.

Но дело ведь не только в деньгах. Многие из нас привыкли считать окружающих нас людей опасностью, или конкурентами, или обузой, или просто источником беспокойства. Изо дня в день мы живем в новостных потоках, а самые востребованные новости – так уж повелось – это плохие новости. И вот на таких ярких встречах, как благотворительные ярмарки, мы не только видим людей, живущих не так – мы начинаем видеть в привычных нам людях совершенно новые, неожиданные черты: доброту, открытость, чувствительность. Такие открытия меняют атмосферу в компании к лучшему даже в самое напряженное время (а оно перед Днем энергетика в РусГидро всегда такое).

Сотни и тысячи

Всего, что делают в РусГидро волонтеры, не перечислишь. Они ухаживают за памятниками погибших в Великой Отечественной войне и приобретают оборудование для больниц, приводят в порядок берега рек и водохранилищ и водят школьников на экскурсии по своим электростанциям. В волонтерских акциях в компании участвуют сотни, порой тысячи сотрудников. Но все дело в том, что каждый среди этих сотен – личность, самостоятельно пришедшая к выводу, что жить надо не только для себя. И в этом суть волонтерства, в основе которого всегда, во времена – добрая воля человека.