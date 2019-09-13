"Рос как обычный пацан": Родители школьника, который покончил с собой из-за желания стать девочкой, не замечали странностей в поведении сына

Когда 12 сентября, 17-летний Дима* не пришел ночевать домой, родители одинадцатиклассника сразу забили тревогу. Раньше парень никогда не задерживался, а тут такое. Искали у друзей, в школе и соседних торговых центрах. А нашли тело школьника в овраге недалеко от многоэтажки на Мосфильмовской, в которой Дима жил с мамой, папой и младшим братом. На место прибыли наряды полиции. Но смерть оказалась не криминальной — суицид.

11 класс, устал парнишка, а еще это ЕГЭ впереди: принялись искать причины следователи. Но оказалось, что Диму беспокоили совсем другие проблемы . В его комнате родители нашли записку. Парень написал ее на английском языке. Мы публикуем перевод

- Дорогие родители, спасибо за то что подарили мне жизнь. Я испытала лучшее, что было в этой вселенной. К сожалению, я не смог найти достойного места в ней. Я не смог стать человеком, которым хотел бы стать. Я не смог выбрать университет, найти работу и место где бы я котел жить. До этого я был несчастен все время. Я хотел быть девочкой. Я исследовал все дороги жизни и понял, что самоубийство это лучшая из них. Я устал быть кем-то ещё, я так больше не могу, поэтому я иду в враг, чтобы…

Это признание сына просто шокировало родителей. Они уверяют: Дима рос самым обычным пацаном и даже заподозрить такое они не могли. «Комсомолке» удалось пообщаться с папой мальчика Валентином*.

- Он даже в куклы никогда не играл. Рос как обычный пацан, бегал во дворе, гонял мяч. О том, что хочет быть девочкой никогда ни мне, ни жене не говорил. Хотя у нас отношения в семье доверительные, мы никогда не кричим на детей, не применяет насилие.

- Может быть в последнее время были какие-то странности?

- Примерно год назад сын сам сказал, что хочет пойти к врачу. Что беспокоит, не объяснил и отшутится, мол кукушку надо подлечить. 17 лет, гормоны бушуют. Мы пошли к эндокринологу и сдали все анализы. Никаких проблем не было так и записали: «здоров». Потом нам посоветовали обратиться к психиатру. Но мы решили, что это может плохо закончится, будет клеймом на его дальнейшей жизни и отказались от этой затеи.

В последнее время сын был замкнутым, не хотел лишний раз из дома выходить. На вопросы отвечал односложно и разговорить его было просто невозможно. А еще вместе с одноклассником они отрастили волосы до плеч и покрасились в вишневый цвет. Но нас это не насторожило. Они смотрят анимэ и сейчас мода такая. Понимаете, он ведь подросток, у них в это время всякие заскоки бывают. А получается, что сын себя чувствовал каким-то монстром, ненавидел сам себя и молчал об этом.

- А с кем он дружил? Все-таки 17 лет, у него была девушка?

- Нет девушки не было. Я как-то в шутку спросил: «ты что гей?». Но сын ответил, что просто девушки ему не интересны. А друг у него был из школы.

В классе тоже никаких странностей за Димой не замечали.

- Обычный мальчишка: тихий и скромный. Он хорошо учился. Мог другим фору дать: очень умен, - рассказала «КП» одноклассница Димы. - Нам уже сказали о том, что с ним произошло, но никто не понимает, что его на это толкнуло.

По факту смерти доследованную проверку ведет столичный Следственный комитет. Скорее всего, возбуждать уголовное дело не будут.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«При гендерной дисфории суициды не редкость»

- Гендерное несоответствие само по себе не считается расстройством. Однако в случаях, когда оно приносит значительный дискомфорт весьма вероятен диагноз - гендерная дисфория. Дискомфорт, как правило, является сочетанием тревожности, депрессии и раздражительности. У людей с тяжелой формой гендерной дисфории, часто называемых транссексуалами. Они испытывают сильное желание изменить свое тело медицинским или хирургическим способом, чтобы привести его в соответствие со своей гендерной идентичностью. Неприятие себя в том теле, которое дано природой часто приводит к суицидам, - прокомментировала психотерапевт Алина Давыдова.

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Несколько лет назад «Комсомолка» рассказала историю сестер-близнецов из Орла, которые в 35-летнем возрасте сменили пол и стали мужчинами. Диагноз, который не давал им возможности нормально жить в женском теле подтвердили медики из столичного НИИ. Сразу после курса гормонов сестры внешне стали похожи на мужчин. Позже обе сменили документы. Год спустя один из них женился. А вот в юношеском возврате обе девушки несколько раз пытались свети счеты с жизнью (подробности)

*Имена изменены