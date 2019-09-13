МегаФон поставил рекорд скорости соединения 5G.

МегаФон довел скорость соединения 5G до рекордной отметки: цифровой оператор протестировал работу нового стандарта и во время эксперимента получил лучший на сегодняшний день результат в России - 2,46 Гбит/с. Тестирование проводилось на современных смартфонах, которые выполняли разные задачи: передавали данные, пакетные соединения, загружали файлы, принимали видеозвонки и голосовые сообщения.

- Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, - комментирует итоги тестовых испытаний директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированый на обычных смартфонах.

Современный стандарт связи 5G позволяет передавать данные со скоростью от 1 Гбит/с и минимальным откликом. На новый стандарт в России делается большая ставка: благодаря высокоскоростному интернету можно будет развивать инновационные проекты будущего. Например, «умные дома и города», пускать по улицам беспилотный транспорт, совершенствовать дистанционную медицину, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность. В мире сейчас создано 35 сетей 5G: они работают в 20 странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Южной Корее, Китае, Финляндии. Планируется, что в России стандарт 5G повсеместно заработает к 2024 году.

Тестирование 5G МегаФон проводил на смартфонах Sony с использованием базовой станции Nokia AirScale.

- Технология 5G стремительно завоёвывает признание в мире, - подчеркивает Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа. - Тест с МегаФоном – еще один важный шаг к созданию экосистемы 5G в России.

В этом году МегаФон уже несколько раз показывал, на что способен новый стандарт 5G. В июне цифровой оператор продемонстрировал первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки. А в августе в Москве прошел киберcпортивный турнир по Dota2: во время него были использованы технологии 5G и Cloud Gaming.

Во время тестирования 5G на смартфонах удалось получить лучший в России результат скорости - 2,46 Гбит/с.

СПРАВКА «КП»

Оператор МегаФон уже трижды становился обладателем награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России». Каждый год ее присуждает компания Ookla — разработчика приложения Speedtest, позволяющего проверить скорость интернета. Высокоскоростную связь обеспечивают более 100 тысяч станций МегаФона в 83 регионах России: это самая большая сеть LTE/4G в стране. Клиентами МегаФона являются более 75,9 млн человек.