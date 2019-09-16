«Константин Богомолов о новом сериале, Ксении Собчак и Юрии Дуде»

В день премьеры знаменитый режиссер дал нам интервью, в котором рассказал любопытные подробности о проекте.

- Как родилось такое неожиданное сотрудничество с жилым комплексом?

- «ЗИЛАРТ» с самого своего появления нестандартно продвигал свой продукт на рынке недвижимости. Генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов - человек с нестандартным мышлением, он любит нешаблонные ходы, и любит кино, театр, искусство. И разбирается в этом. Из разговоров с ним и родился в итоге проект, который маркетологи «ЗИЛАРТа» назвали «Комната откровений». Ведь самое интересное на сцене и на экране — это человек. Когда он настоящий, искренний. Подлинный. Создать условия, для того чтобы человек перед объективом камеры раскрылся, – в этом была задача. А значит, надо было создать для человека зону комфорта, уюта. Это та же задача, что стоит и перед создателем дома. Дома для жизни.

- Это первый ваш подобного рода маркетинговый опыт?

- Да, это заход на не очень изведанную, но сильно интересную для меня территорию. Потому что и в театре я работаю с необходимостью продавать продукт. Он должен быть одновременно и искусством, и товаром. Без наполненного зрительного зала это искусство просто перестанет существовать.

- Кто предстает перед зрителями: артисты, играющие роль в рамках заранее прописанного сценария, или живые люди, честно рассказывающие о своей жизни?

- Это артисты, которые поворачиваются к публике своей личной стороной и в этот момент перестают быть артистами. По крайней мере мы этого добивались. И, считаю, что мы в этом преуспели. Я хорошо знаю этих людей и, уверен, нам удалось вытащить их на очень серьезные откровенности.

- Главный герой первого ролика — Игорь Верник. Кто снялся в остальных?

- Пусть пока это останется для аудитории загадкой.

- Расскажите тогда хотя бы по какому принципу вы их выбирали?

- Пригласил тех, с кем легче будет работать по причине близкого знакомства. Тех, кто мне по-настоящему доверяет. Но даже несмотря на это, работа шла тяжело. Вы видите короткие ролики, за которыми на самом деле стоят иногда многочасовые беседы. Очень непросто заставить человека перед камерой расслабиться и выдать зерна чего-то необычного, личного, душевного.

- Получается, вы заявили некий новый жанр — театральное интервью. Вам вообще ранее доводилось кого бы то ни было интервьюировать?

- Нет. Но у нас получилось, что интервью скорее было методом, с помощью которого мы потом при монтаже добивались желаемого результата — появления в кадре популярных людей, предстающих в новом для себя ракурсе. В финальные варианты вошли как раз те секунды, когда наши герои полностью забывали о том, что дают какое-то там интервью. Я абсолютно уверен, что эти секунды — золотые. Драгоценные и ошарашивающие — даже для меня самого.

- Сами вы смотрите популярные нынче программы с большими интервью?

- Смотрю.

- Кого причисляете к главным мастерам жанра: Познера, Дудя, Собчак или, может, кого-то еще?

- Познер — это, конечно, классика. Но новых интересных лиц на телевидении я не вижу. Что касается «Ютьюба», то, объективно говоря, Ксения — крутой интервьюер. Мне кажется, что с приходом в сеть она обрела какое-то новое дыхание. Она уже делает не традиционные интервью, а нечто экспериментальное — фильм-интервью, давайте так это назовем. На наших глазах она интуитивно или сознательно создает новую методологию интервью и взаимодействия с публичными персонами. Дудь в этом смысле куда больше придерживается канонов жанра, что не отменяет его лидерства. Для меня Собчак и Дудь — несомненно, главные герои этой темы, законодатели мод. Все остальные, мне кажется, скорее подражатели.

- Почему ваши интервьюируемые сидят в какой-то белой комнате, для которой подходит девелоперский термин white box?

- Хотелось какого-то покоя. Ощущения открытого пространства, но при этом защищенности. В моем понимании, это дружелюбные декорации, на которых можно писать новую жизнь с чистого листа. Во всем этом есть образ утра, когда человек еще не до конца успел проснуться, а потому предстает настоящим. Да и вообще человеческое тело на белом фоне — это всегда красиво. В белом цвете у нас нет особой претензии. Скорее это, напротив, стремление к простоте подачи материала, ибо главное, в нем, как я уже говорил, - человек, его тело.

- В какие-то моменты человеческие тела у вас принимают горизонтальное положение — подолгу лежат на полу, порой, в позе эмбриона. Это зачем?

- Сон — самое естественное состояние человека. Мы давали артистам возможность полежать иногда по 20-30 минут, чтобы они лучше настроились на откровенный разговор. Чтобы они расслабили мускулатуру лица, забылись... А мы за ними немножко подглядывали.

- Ждать ли нам продолжения — второго сезона этого мини-сериала?

- Мне было бы интересно развивать такую историю. Но зависит это в данном случае не только от меня в данном случае, но и, в частности, от того как проект примут зрители. Так что — смотрите и посмотрим.