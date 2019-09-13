За день от Крыма до Чукотки: В Москве открылся географический фестиваль

- Этим фестивалем мы хотим заразить ленивых, которые говорят, что у них нет времени путешествовать по России, - заявил на открытии IV Фестиваля Русского географического общества президент организации Сергей Шойгу.

13 сентября фестиваль открылся в парке «Зарядье». Экспозиция организована так, что посетители смогут попутешествовать по всей России и увидеть самые красивые места страны. Гостей фестиваля ждут инсталляции, аттракционы, лекции и кинопоказы.

Якутская урасаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Одна из самых масштабных инсталляций — жилища народов России. Рядом стоят чукотская яранга, хата кубанского казака, якутская ураса и другие традиционные избы. В них можно зайти, посмотреть убранство и поговорить с представителями народа. Кубанские казаки споют народные песни, чукчи покажут горловое пение, а ненцы научат разгадывать северные головоломки. Все эти жилища до сих пор стоят в станицах, степях, тундре и тайге — народы не отказываются от традиций.

Ненцы за народным ремесломФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Другое развлечение на фестивале — виртуальное путешествие по стране. Русское географическое общество сняло видео в 360 градусов о природе России — от цветения лотосов в Астраханском заповеднике до видов с вершины горы Ай-Петри. И все это с использованием эффекта присутствия.

Все экспозиции находятся в парке «Зарядье»Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Через «Двери путешествий» можно пройтись по виртуальной экскурсии по Карелии, например. Для этого достаточно просто позвонить в дверной звонок. А еще на фестивале показали находки — мумифицированных львят, которым десятки тысяч лет и того самого мамонтенка Юку.

Фотовыставка участников конкурса РГОФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

IV Фестиваль Русского географического общества будет идти до 22 сентября. Все экспозиции находятся в парке «Зарядье». Вход на фестиваль свободный.