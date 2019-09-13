2019-09-13T17:47:47+03:00
Общество

За день от Крыма до Чукотки: В Москве открылся географический фестиваль

В парке «Зарядье» предлагают посмотреть на жилища народов России, мамонтенка Юку и панорамные видео с пейзажами
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Хата кубанских казаковХата кубанских казаковФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
Изменить размер текста:

- Этим фестивалем мы хотим заразить ленивых, которые говорят, что у них нет времени путешествовать по России, - заявил на открытии IV Фестиваля Русского географического общества президент организации Сергей Шойгу.

13 сентября фестиваль открылся в парке «Зарядье». Экспозиция организована так, что посетители смогут попутешествовать по всей России и увидеть самые красивые места страны. Гостей фестиваля ждут инсталляции, аттракционы, лекции и кинопоказы.

Якутская ураса Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Якутская урасаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Одна из самых масштабных инсталляций — жилища народов России. Рядом стоят чукотская яранга, хата кубанского казака, якутская ураса и другие традиционные избы. В них можно зайти, посмотреть убранство и поговорить с представителями народа. Кубанские казаки споют народные песни, чукчи покажут горловое пение, а ненцы научат разгадывать северные головоломки. Все эти жилища до сих пор стоят в станицах, степях, тундре и тайге — народы не отказываются от традиций.

Ненцы за народным ремеслом Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Ненцы за народным ремесломФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Другое развлечение на фестивале — виртуальное путешествие по стране. Русское географическое общество сняло видео в 360 градусов о природе России — от цветения лотосов в Астраханском заповеднике до видов с вершины горы Ай-Петри. И все это с использованием эффекта присутствия.

Все экспозиции находятся в парке «Зарядье» Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Все экспозиции находятся в парке «Зарядье»Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Через «Двери путешествий» можно пройтись по виртуальной экскурсии по Карелии, например. Для этого достаточно просто позвонить в дверной звонок. А еще на фестивале показали находки — мумифицированных львят, которым десятки тысяч лет и того самого мамонтенка Юку.

Фотовыставка участников конкурса РГО Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Фотовыставка участников конкурса РГОФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

IV Фестиваль Русского географического общества будет идти до 22 сентября. Все экспозиции находятся в парке «Зарядье». Вход на фестиваль свободный.

От Мурманска - до Чукотки: на снегоходах через всю российскую Арктику!

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вашингтон ввел новые санкции против Пхеньяна
Украина не может объявить войну России из-за отсутствия ядерного оружия
Путин поручил правительству заложить в бюджет средства на восстановление жилья в Приангарье
Законопроект Минтруда о повышение МРОТ с 2020 года был одобрен
В Грузии застрелили гражданина России
Американскую пловчиху дисквалифицировали за откровенный купальник
В Совете Федерации предложили Украине войти в состав РФ
Google выплатил Роскомнадзору штраф в 700 тысяч рублей
Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии
Чемпионка Лариса Ильченко возмутилась дисквалификацией пловчихи из-за открытого купальника
В ФАС выступили за возвращение рекламы вина и пива
В Госдуме надеются, что следующая индексация маткапитала будет выше
Греф посоветовал готовиться к "сырьевому шоку" на рынке нефти
Оператору OPAL официально запретили проводить аукционы на мощности газопровода
Александр Дрозденко: в Ленобласти увеличили субсидии на подключение к газоснабжению частных домов
Медведев: возможность «четырехдневки» зависит от экономики
В Совете Федерации предрекли проблемы экономики ЕС из-за снижения поставок газа из РФ
В ГИБДД заинтересовались видео со свадебным катафалком Собчак и Богомолова
В министерстве сельского хозяйства предрекли продукции Самарской области популярность за пределами страны
Врачи получат дополнительные выплаты при работе в отдаленных регионах
Кремль прокомментировал призыв Зеленского сохранить антироссийские санкции
Кремль прислушается к мнению Грефа о сокращении числа полицейских
Киев передал России списки украинских граждан для обмена
Президент Финляндии не поддержал Зеленского в вопросе санкций против РФ
Артур Парфенчиков намерен освободить многодетные семьи Карелии от земельного налога
Кремль: никто не исключает нового обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом
Скворцова сообщила об ускоренной регистрации препарата «Фризиум»
Не менее 11 человек погибли при попытке утопить статую бога в Индии
Прокуратура Чехии сняла обвинения с премьера Бабиша