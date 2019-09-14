Спартак - Урал 14 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Перерыв в чемпионате России на матчи национальных сборных подошел к концу. И вот теперь спартаковцы начнут осеннюю часть сезона домашней игрой против екатеринбургского "Урала", который в этом сезоне уже несколько раз "показывал зубы" в поединках первенства страны. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Урал 14 сентября 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Урал 14 сентября 2019

В чемпионатах России по футболу "Спартак" и "Урал" играли уже 20 матчей. 14 побед на счету "красно-белых", 5 раз выиграл "Урал", а всего 1 раз была ничья. В последние годы екатеринбруржцы довольно чувствительный соперник для столичной команды. В ноябре 2018 года уральцы выиграли 2:1 в матче первого круга прошлого сезона. А в апреле - на своем поле на финише позапрошлого сезона.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Урал 14 сентября 2019

"Спартак" выиграет, либо же будет ничья в этой игре.

Прогноз на матч Спартак - Урал 14 сентября 2019

"Спартак" имеет больше шансов на победу в этой игре.

Время начала матча Спартак - Урал 14 сентября 2019

Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Урал 14 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Урал можно посмотреть 14 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Спартак - Урал 14 сентября 2019

Трансляция матча Спартак - Урал 14 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.