2019-09-13T21:02:10+03:00
Спорт

Барселона - Валенсия 14 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига

Футбол, матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 4 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Черышев против "Барсы" - афиша главного матча дня в чемпионате Испании.Денис Черышев против "Барсы" - афиша главного матча дня в чемпионате Испании.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Денис Черышев на "Камп Ноу" против "Барселоны". Именно так звучит яркая афиша главного поединка 4 тура чемпионата Испании по футболу. "Валенсия" приедет к великой "Барсе", с которой неплохо играет в последние сезоны. Во многом благодаря усилиям полузащитника сборной России. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Барселона - Валенсия 14 сентября 2019.

Статистика личных встреч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

169 матчей в чемпионатах Испании по футболу провели между собой эти две команды. 82 победы у "Барселоны", 42 - у "Валенсии", а остальные 45 встреч завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

"Барселона" должна выиграть.

Прогноз на матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

"Барселона" одержит победу.

Время начала матча Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

Матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Барселона - Валенсия можно посмотреть 14 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

Трансляция матча Барселона - Валенсия 14 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.

Барселона - Валенсия 14 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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