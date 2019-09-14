Барселона - Валенсия 14 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига

Денис Черышев на "Камп Ноу" против "Барселоны". Именно так звучит яркая афиша главного поединка 4 тура чемпионата Испании по футболу. "Валенсия" приедет к великой "Барсе", с которой неплохо играет в последние сезоны. Во многом благодаря усилиям полузащитника сборной России. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Барселона - Валенсия 14 сентября 2019.

Статистика личных встреч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

169 матчей в чемпионатах Испании по футболу провели между собой эти две команды. 82 победы у "Барселоны", 42 - у "Валенсии", а остальные 45 встреч завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

"Барселона" должна выиграть.

Прогноз на матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

"Барселона" одержит победу.

Время начала матча Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

Матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Барселона - Валенсия можно посмотреть 14 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Барселона - Валенсия 14 сентября 2019

Трансляция матча Барселона - Валенсия 14 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.