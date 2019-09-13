Иностранные журналисты попытались обмануть охрану Госдумы

В пятницу, 13-го сотрудники ФСО, встречающие посетителей на входе в Госдуму, напряглись. В нижнюю палату парламента пытались пройти двое журналистов британской телерадиокорпорации ВВС, документы которых, по оценке проверяющих, не соответствовали принятому стандарту. Представители иностранных СМИ беспрепятственно посещают парламент по выданной МИД РФ аккредитации, однако здесь были нарушения - в частности, ксерокопии вместо фотографий, размер печати, другой шрифт. На вопрос, к кому они идут, те ответили - во фракцию "Справедливой России". Однако там от таких гостей открестились. В пятницу, в полупустом здании - депутаты в округах - мероприятий не было. В Госдуме, создавшей к тому же недавно комиссию по расследованию иностранного вмешательства в московские протесты (немецкие журналисты из "Немецкой волны" на ее заседание, напомним, не пришли), задались вопросом: к чему такое лукавство?

- Мы проинформировали о произошедшем председателя Вячеслава Володина и своих коллег из МИД РФ в рабочем порядке, - рассказали "КП" в пресс-службе Госдумы.