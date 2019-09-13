2019-09-13T21:04:22+03:00
Политика

Иностранные журналисты попытались обмануть охрану Госдумы

Парламент предупредил о случившемся МИД РФ
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
В Госдуму пытались пройти двое журналистов со странными документамиВ Госдуму пытались пройти двое журналистов со странными документамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 13-го сотрудники ФСО, встречающие посетителей на входе в Госдуму, напряглись. В нижнюю палату парламента пытались пройти двое журналистов британской телерадиокорпорации ВВС, документы которых, по оценке проверяющих, не соответствовали принятому стандарту. Представители иностранных СМИ беспрепятственно посещают парламент по выданной МИД РФ аккредитации, однако здесь были нарушения - в частности, ксерокопии вместо фотографий, размер печати, другой шрифт. На вопрос, к кому они идут, те ответили - во фракцию "Справедливой России". Однако там от таких гостей открестились. В пятницу, в полупустом здании - депутаты в округах - мероприятий не было. В Госдуме, создавшей к тому же недавно комиссию по расследованию иностранного вмешательства в московские протесты (немецкие журналисты из "Немецкой волны" на ее заседание, напомним, не пришли), задались вопросом: к чему такое лукавство?

- Мы проинформировали о произошедшем председателя Вячеслава Володина и своих коллег из МИД РФ в рабочем порядке, - рассказали "КП" в пресс-службе Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Цемахом по делу MH17
Политолог прокомментировал слова Юнкера о кульминации континентальной трагедии
В МВД рассказали, когда чаще всего угоняют машины
Комиссия ООН приступит к расследованию авиаударов в Идлибе с 30 сентября
Синоптики рассказали, когда в Москву придет третья волна бабьего лета
"Потому что мы дышим!": Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк ехал с открытым багажником
Налогоплательщиков будут информировать о долгах через смс
Песни The Beatles, Queen и Nirvana стали новым школьным нормативом
Зеленский: выборы в Донбассе могут пройти только после развода войск
В Армении вышел из СИЗО владелец бара в Подмосковье, где убили спецназовца ГРУ
ФРГ, ЕС и Британия призвали Иран вернуться к исполнению СВПД
МИД Чехии вызвал российского посла из-за слов Владимира Мединского
Власти Италии будут платить гражданам 700 евро в месяц за переезд в юг страны
Вашингтон ввел новые санкции против Пхеньяна
Украина не может объявить войну России из-за отсутствия ядерного оружия
Путин поручил правительству заложить в бюджет средства на восстановление жилья в Приангарье
Законопроект Минтруда о повышение МРОТ с 2020 года был одобрен
В Грузии застрелили гражданина России
Американскую пловчиху дисквалифицировали за откровенный купальник
В Совете Федерации предложили Украине войти в состав РФ
Google выплатил Роскомнадзору штраф в 700 тысяч рублей
Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии