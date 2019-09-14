Это смерть забирает лучших, а военкомат всех подряд
В неполной семье.
- Мама, как вкусно пахнет! Что ты делаешь?
- Паяю.
* * *
По звукам, которые издает арбуз, можно определить его зрелость.
Впрочем, с людьми это тоже работает.
* * *
- Когда утром я слышу звук будильника, мне кажется, что в меня выстрелили.
- И что? Ты вскакиваешь?
- Да нет, лежу как убитый...
* * *
Мои джинсы, которым 20 лет и которые я пару раз уже порвал, ковыряясь на даче, становятся все более и более модными.
* * *
- Дорогой, я сегодня вся на нервах. Не спрашивай почему.
- Хорошо.
- Урод, тебе всегда было все равно!!!
* * *
Ребенок спросил у мамы: «А что такое оргазм?»
И хуже всего не вопрос, а то, что вся маршрутка ждет твоего ответа!
* * *
- Скажи что-нибудь ласковое.
- Зайчик.
- Мало!
- Стадо зайчиков.
* * *
- Просто будь собой!
- Дорогая. Знаешь, это не совсем законно.
* * *
Петя сделал себе татуировку тайком от родителей. Теперь он учится на одни пятерки. В противном случае отец возьмет ремень и будет сильно удивлен.
* * *
Отправил тещу в круиз на теплоходе «Чапаев».
Не «Титаник», конечно, но надежда есть.
* * *
Спасибо офисной микроволновке за то, что каждый день обеспечивает меня горячей тарелкой холодного супа.
ИСТОЧНИК KP.RU