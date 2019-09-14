Это смерть забирает лучших, а военкомат всех подряд

В неполной семье.

- Мама, как вкусно пахнет! Что ты делаешь?

- Паяю.

* * *

По звукам, которые издает арбуз, можно определить его зрелость.

Впрочем, с людьми это тоже работает.

* * *

- Когда утром я слышу звук будильника, мне кажется, что в меня выстрелили.

- И что? Ты вскакиваешь?

- Да нет, лежу как убитый...

* * *

Мои джинсы, которым 20 лет и которые я пару раз уже порвал, ковыряясь на даче, становятся все более и более модными.

* * *

- Дорогой, я сегодня вся на нервах. Не спрашивай почему.

- Хорошо.

- Урод, тебе всегда было все равно!!!

* * *

Ребенок спросил у мамы: «А что такое оргазм?»

И хуже всего не вопрос, а то, что вся маршрутка ждет твоего ответа!

* * *

- Скажи что-нибудь ласковое.

- Зайчик.

- Мало!

- Стадо зайчиков.

* * *

- Просто будь собой!

- Дорогая. Знаешь, это не совсем законно.

* * *

Петя сделал себе татуировку тайком от родителей. Теперь он учится на одни пятерки. В противном случае отец возьмет ремень и будет сильно удивлен.

* * *

Отправил тещу в круиз на теплоходе «Чапаев».

Не «Титаник», конечно, но надежда есть.

* * *

Спасибо офисной микроволновке за то, что каждый день обеспечивает меня горячей тарелкой холодного супа.