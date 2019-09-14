Очень горячо: Самая молодая миллиардерша планеты Кайли Дженнер поделилась новыми кадрами фотосессии для «Плейбоя»

Семейство Кардашьян вывело идеальную формулу приумножения своего благосостояния. Фигуристые сестрички давно поняли, что их прекрасные тела – лучшее средство для продвижения собственного бизнеса. Особенно в этом преуспела младшая сестра Ким Кардашьян – Кайли Дженнер. Кайли всего 22 года, но она уже вошла в историю как самая молодая миллиардерша планеты. Красотка заработала свой миллиард на продаже косметики. Кайли не устает рекламировать свою марку любыми средствами, включая «обнаженку». На днях она снялась для самого популярного мужского издания планеты – журнала «Плейбой». Кадрами из горячей фотосессии Кайли поделилась в своем Инстаграме.

kyliejenner Me by @travisscott for @playboy. See the full story on playboy.com. Photography by @sashasamsonova

На одном из снимков фигуристая брюнетка демонстрирует свой бюст, упакованный в алый бюстгальтер. На другом позирует, лежа полуобнаженной на лужайке в тени деревьев. Ее формы прикрывает только тончайшая прозрачная ткань. Всего за несколько часов снимки собрали 4,5 миллиона «лайков».

Ранее Кайли поделилась в Инстаграме еще одним фото из фотосессии для «Плейбоя». На снимке она позирует в объятиях своего бойфренда Трэвиса Скотта полностью обнаженной, демонстрируя на камеру пышные ягодицы.

- Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом, - подписала Дженнер кадр, упомянув их с Трэвисом родные города.

kyliejenner When Houston meets LA .. @playboy #ComingSoon

Напомним, в марте этого года журнал Forbes назвал 21-летнюю (на тот момент) Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории: ее состояние достигло 1 млрд долларов. Таким образом, Кайли побила рекорд Марка Цукерберга, до сих пор считавшегося номером один рейтинге молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству. Основатель Фейсбука сделал свой первый миллиард, когда ему было 22 года.

Кайли Дженнер – дочь бывшей модели Крис Дженнер и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, впоследствии сменившего пол и взявшего имя Кейтлин Дженнер. Хотя она выросла в состоятельной семье и никогда не нуждалась в деньгах, богатая наследница сумела сама построить доходный бизнес. Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку косметики Kylie Cosmetics.

Кайли позирует, лежа полуобнаженной на лужайке в тени деревьев. Фото: Инстаграм.

Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли. Кайли с детства снималась в семейной реалити-шоу «Семейство Кардашьян» («Keeping Up with the Kardashians»), а затем стала звездой Инстаграма. Только за один рекламный пост в Инстаграме Кайли берет от одного миллиона долларов, и надо ли говорить, что сосцети - это самая благодатная почва для продвижения собственного бренда.