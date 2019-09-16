"Монако" Александра Головина проиграл 3:4 "Марселю", ведя по ходу матча 2:0
16 сентября в Монако на стадионе "Луи II" был сыгран матч 5 тура чемпионата Франции по футболу. Местный клуб, за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, принимал на своем поле "Марсель" и в драматичнейшем поединке в очередной раз проиграл в этом сезоне.
К 27-й минуте хозяева вели в счете 2:0 благодаря голам Виссама Бен-Йеддера на 17-й и 26-й минутах поединка. Причем, в первом случае был точный удар с пенальти. однако же затем у хозяев посыпалось все из рук.
К 42-й минуте "Марсель" сравнивает счет после голов Дарио Бенедетто и Валера Жермена. На перерыв команды уходят при счете 2:2. Ну а потом всего за пять минут в середине второго тайма гости забивают два мяча - отличились Пайет (61) и Бенедетто (66).
Точку в поединке поставил Кейта Бальде, который вышел на замену нашему Александру Головину. Итог встречи - поражение "Монако" со счетом 3:4. 21 сентября у команды Головина - следующий поединок. Они едут в гости к "Реймсу".
После матча главный тренер "Монако" Леонарду Жардим сказал:
- Я думаю, что на протяжении первых тридцати минут игры мы контролировали ход встречи. При счете 2-1 игроки немного растерялись, а соперник ответил забитым мячом. Они вернулись в игру с большой уверенностью, однако мы смогли забить третий гол. Для нас - это непросто, мы допустили много ошибок. Нам нужно быть более бдительными.
И после стартовых пяти туров сезона "монегаски" идут на предспоследнем месте, набрав всего 2 очка в начале нового чемпионата.
Наставник "Монако" Жардим настроен решительно:
- Я не буду сравнивать прошлый сезон и начало этого. Главное - то, что происходит в этом году. Мы много пропускаем, нам нужно работать над этим. Нам нужно наладить игру в обороне, быть более сосредоточенными и деятельными.
15.09.2019 Монако - Марсель - 3:4. Обзор матча.Видеообзор матча Монако - Марсель 15 сентября 2019 года
ИСТОЧНИК KP.RU