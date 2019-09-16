Перед стартом сезона Алина Загитова качается в тренажерке: фигуристка выложила видео из зала

В минувшие выходные первые старты сезона прошли для российских фигуристок в Канаде и Италии. На старт вышли такие топ-спортсменки, как Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. На этой неделе возьмут старт Станислава Константинова, Александра Трусова и другие. Все они готовятся к началу сезона в серии Гран-При - главном состязании осени 2019 года. А что же Алина Загитова? Олимпийская чемпионка Пхенчхана показала, что усиленно готовится к старту нового сезона.

Видео тренировок Алины Загитовой.

Алина выложила пару коротких видео из тренажерного зала. На занятиях, которые она проводит, как видимо, у себя на базе в "Хрустальном", она показала два упражнения для сильных ног. Одно - на тренажере, второе - простые прыжки на ровную поверхность.

Видео с тренировок фигуристки Алины Загитовой в Хрустальном.

Фанаты фигуристки довольны увиденным и в восторге. Их любимица готовится во всеоружии встретить новый сезон. Для нее он в серии Гран-При начнется только в ноябре. 1-3 числа Загитова появится во Франции. А спустя три недели - уже на последнем этапе серии в Японии. На правах чемпионки мира она одной из первых выбирала, на какой этап ей отправиться в новом сезоне.