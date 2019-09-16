Динамо - Уфа 16 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Потратившие немало средств в трансферное окно московское "Динамо" начинают играть сезон уже сложившимся составом. "Бело-голубые" принимают дома "Уфу", которая поднялась в таблице после серии домашних побед, в том числе и над "Зенитом". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо - Уфа 16 сентября 2019.

Статистика личных встреч Динамо - Уфа 16 сентября 2019

8 раз команды играли между собой. 6 матчей выиграло "Динамо", 2 раза встречи завершались вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Уфа 16 сентября 2019

У "Динамо" больше шансов на успех, но "Уфа" может показать характер.

Прогноз на матч Динамо - Уфа 16 сентября 2019

Выиграет матч "Динамо".

Время начала матча Динамо - Уфа 16 сентября 2019

Матч Динамо - Уфа 16 сентября 2019 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Динамо - Уфа 16 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Уфа можно посмотреть 16 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Динамо - Уфа 16 сентября 2019

Трансляция матча Динамо - Уфа 16 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 20:00 по московскому времени.