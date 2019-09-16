Вздымается грудь и волнует бедро… По следу идут офицерши угро

Похоже, Первый канал плавно меняет сериальную политику: все чаще в вечерней линейке по будням выходят не привычные мелодрамы про горькие девичьи судьбы, а без пяти минут комедии, еще недавно немыслимые в эфире канала для консервативной возрастной аудитории. Только что прошел сериал «Дипломат» с Александром Лазаревым - предельно незатейливый, по-своему милый проект про похождения стареющего ловеласа. Россия в целом отнеслась к нему довольно сдержанно, а вот Москва прямо-таки зашлась в восторге. А ведь именно столица задает тренды всей стране.

С понедельника на Первом начинается иронический детектив «Галка и Гамаюн» о приключениях двух офицерш уголовного розыска. Одну зовут Ирина Галко (Ирина Пегова) - для всех она, конечно, просто Галка, а вторая - Юлия Гамаюн (Анна Снаткина). Гамаюн, кто забыл, такая райская птица из старинных русских мифов. Галка и Гамаюн летят крыло к крылу: ловят преступников, попутно пытаются наладить личную жизнь - у каждой она, как водится, запутаннее некуда. Ирину бросил муж - непонятно почему, у Юлии женатый любовник, который ей тоже изменяет, и не только с законной супругой. Коллизии весьма распространены и узнаваемы, Снаткина и Пегова на женском телемыле по вагону собак съели, а тут еще детективный фон - все говорит в пользу того, что сериал зрителю понравится. По иронии судьбы режиссера «Галки и Гамаюна» зовут Андрей Силкин - как тут не пошутить, что заловил он в свои силки двух красавиц птиц.

Ирина ПеговаФото: Первый канал

- Им помогает женская чуйка, развитая на высоком уровне, - говорит Анна Снаткина. - В жизни женщина всегда знает, когда ее обманывают, вот и моя героиня смотрит на парня и понимает, что ее обманывают, а потом начинается логическое выстраивание цепочки.

- Гамаюн - строгая, собранная, пунктуальная, а моя Галко - вечно в пятнах, в рваных колготках, с облезшим лаком для ногтей, - рассказывает Ирина Пегова. - Ей некогда заниматься собой. Мне так нравилось придумывать всякую нелепицу и несуразицу для образа героини, потому что это очень похоже на меня - вечно у нее все падает, ломается…

Снимали сериал в Ярославле - его в кадре будет много. Как-то даже сняли реальный День города. А вот полицейский участок воспроизвели в декорациях все-таки в Москве.

«Галка и Гамаюн».

Первый канал

Понедельник - четверг, 21.30.

Анна Снаткина.Фото: Первый канал

А В ЭТО ВРЕМЯ

Было счастье - и нету

Хотите, чтоб все было «по классике»? «Замок из песка» - ваш выбор на эту неделю. «Как выжить, если ничего не осталось? Можно ли начать жизнь заново в чужом городе, где ты никому не нужен? Как найти в себе силы идти дальше и не дать обстоятельствам и собственным страхам сломить тебя?» - интригующе анонсирует канал этот сериал.

Жизнь Марины Романовой (Екатерина Олькина) была похожа на сказку, о которой мечтает каждая женщина, - любящий муж, маленький сын, загородный дом и успешный бизнес.

Но на дворе конец 90-х, и непростое время вносит свои коррективы. Прекрасная жизнь Марины исчезает в один момент - подобно тому, как набегающая волна смывает замок из песка.

«Россия 1»

«Замок из песка».

Понедельник - четверг, 21.00.