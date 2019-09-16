Почему нефть подорожала, а рубль - нет

16 сентября курс доллара опустился до 64 рублей. Падение небольшое - всего на 50 копеек. Повод - «атака дронов» на крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс в Саудовской Аравии. Объем добычи в королевстве из-за этого упал вдвое.

Инвесторы отреагировали на ситуацию истерично, но сдержанно. В начале торгов в понедельник нефть подскочила на 15% - с 60 до 69 долларов за баррель. Но потом котировки скорректировались. В середине дня бочка «черного золота» стоила чуть больше 65 долларов.

- Реакция цены на нефть сдержанна, так как запасы в нефтехранилищах Саудовской Аравии составляют 188 млн баррелей, что эквивалентно 27 дням экспорта. Кроме того у США достаточно запасов (645 млн баррелей), а в мире - недозагруженных мощностей (2,3 млрд баррелей в сутки) для временной компенсации выпадающей добычи, - пояснят Дмитрий Долгин, главный экономист ING Bank по России и СНГ.

В самом королевстве заявили, что смогут восстановить добычу и переработку в течение нескольких недель. Но эксперты в этом не уверены.

- Хотя заявляется, что добыча после атаки может быть восстановлена в скором времени, а Саудовская Аравия располагает достаточными запасами нефти для поддержания поставок, сокращение добычи такого масштаба еще раз напоминает о высокой геополитической напряженности в регионе. Теоретически это может создать другие серьезные угрозы мировому балансу спроса и предложения в нефти, - не исключают аналитики инвесткомпании «Атон».

В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке нефть может уйти в диапазон от 70 до 100 долларов за баррель. Но пока перспективы такого сценария не ясны. Именно поэтому рубль отреагировал еще более сдержанно. Плюс у такой индифферентной реакции нашей валюты есть и внутренние объяснения.

1. Рубль неплохо рос еще на прошлой неделе. Наша валюта прибавила 2,2%. На этой высокой базе укрепиться еще сильнее было сложно.

2. У нас работает так называемое бюджетное правило. По нему все сверхдоходы от нефти (при цене выше $40 за баррель) идут в Фонд национального благосостояния. То есть эти деньги не попадают на валютный рынок и не оказывают влияния на курс.

- Сохранение высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе будет оказывать рублю лишь умеренную поддержку, ведь его прямое влияние на курс нивелируется наличием бюджетного правила. Более того, столь значительное удорожание «черного золота» - дополнительный удар по мировой экономике и фактор инфляции, что особенно негативно в условиях замедления мирового роста, - считает Дмитрий Полевой, главный экономист РФПИ.

Тем не менее в ближайшем будущем укрепление рубля может продолжиться - до 63 рублей за доллар. И не только благодаря нефти. Во-первых, в понедельник начался очередной налоговый период. Компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет 600 млрд рублей страховых взносов. Это поддержит рубль на бирже. Во-вторых, в эту среду Федрезерв США проведет очередной заседание совета директоров. На нем с большой вероятностью будет принято решение о снижении учетной ставки на 0,25% - до 1,75%. Это приведет к небольшому ослаблению доллара в мире и, как следствие, некоторому укреплению рубля.