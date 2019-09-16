Москвич выиграл в лотерею почти 300 миллионов рублей

В воскресенье, 15 сентября, в России стало на одного мультимиллионера больше. Кругленькую сумму, 286 миллионов 147 тысяч рублей, он выиграл в лотерею. Об обладателе счастливого билета пока известно не много, лишь то, что это житель Москвы.

- Счастливым для жителя столицы стал 1249-й тираж, в котором он правильно угадал все числа выигрышной комбинации. Для Москвы это крупнейший выигрыш в государственную лотерею. Мы искренне поздравляем победителя и очень ждём его на оформление в нашем лотерейном центре», — отметила Варвара Басанович, операционный директор «Столото».

Напомним, победитель получит выигрыш за вычетом налога — 13%. Итого на руках у счастливчика останется почти четверть миллиарда рублей. Этот выигрыш стал седьмым по величине за всю историю российских лотерей.

Имя счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он приедет за своим выигрышем в лотерейный центр в Москве. Следите за публикациями на сайте "Столото".

Кстати, этот выигрыш вошёл и в ТОП-10 крупнейших по России, почётно заняв седьмую строчку рейтинга:

- Рейтинг крупнейших победителей возглавляет пенсионерка Наталья Власова из Воронежской области, выигравшая в «Русское лото» 506 млн рублей.

- Второе и третье места делят семьи из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, которым также повезло в «Русское лото» — в январе этого года они выиграли по 500 млн рублей.

- Четвертое место у жительницы Сочи. Ей более 364 млн рублей принес билет «Гослото «6 из 45».

- На пятом месте новосибирский доктор по имени Николай, которому в феврале 2016 года повезло в «Гослото «6 из 45» — он выиграл более 358 млн рублей.

- Шестое место у его земляка, в мае 2017 года выигравшего суперприз в 300 млн рублей в «Гослото «4 из 20».

- Седьмым стал нынешний победитель «Гослото «4 из 20».