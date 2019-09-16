Сенаторы, обладатели "Грэмми" и лауреаты "Оскара": Рак мозга ежегодно губит 80 тысяч американцев

В Соединенных Штатах Америки – своя печальная статистика, которую обеспечивает рак головного мозга. Ежегодно у 80 тыс. американцев находят опухоли мозга, в трети из этих случаев – злокачественные. В 25% случаев – это именно глиомы, еще в 15% - глиобластомы. Именно глиобластома занимает первое место среди всех видов рака головного мозга. Ежегодно в США ставится до 13 тыс. таких диагнозов.

Рак головного мозга не щадит никого – ни детей, ни взрослых. От него в США умирает порядка 5 тысяч детей и подростков в возрасте от 0 до 14 лет.

Социальный статус также не играет роли. Совсем недавно от рака головного мозга умерли: Джозеф «Бо» Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Говорят, что именно безвременная кончина старшего сына спровоцировала отказ Байдена-старшего от противостояния Дональду Трампу в последней президентской гонке.

Уже после того, как Трамп перебрался в Белый дом, от рака головного мозга умер сенатор Джон Маккейн. Также злокачественные опухоли головного мозга стали причиной смерти младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди, сенатора от штата Массачусетс Эдварда Кеннеди, директора ЦРУ Уильяма Кейси и астронавта, участника советско-американской космической программы «Союз-Аполлон» Дональда Слейтона.

От рака головного мозга ушли в мир иной и американские актрисы: Валери Харпер, обладательница четырех премий «Эмми» и «Золотой глобус», обладательница «Оскара» Сьюзен Хейворд, звезда Голливуда Кэрри Хэмилтон, Элинор Мондейл, состоявшая в романтической связи с Арнольдом Шварцнеггером. А также актер Джим Дэвис и двукратный лауреат премии «Грэмми», певец Джеймс Ингрэм.

Последние исследования, проведенные американскими учеными, выявили повышенный риск заболеваемости детей, появившихся на свет в результате ЭКО, некоторыми видами рака – ретинобластомой, гепатобластомой и рабдомиосаркомой.

Американских ученых не сильно беспокоит дисбаланс в статистке смерти рожениц: 42 из 100 тыс. американок, прошедших процедуру ЭКО, умирают при родах, во всех остальных случаях этот показатель составляет 6 на 100 тыс. Врачи говорят, что к ЭКО чаще всего прибегают женщины старшего возраста, а также страдающие рядом заболеваний, делающих обычное зачатие невозможным. Что и обеспечивает увеличенный показатель такой печальной статистики.

Никакого риска появления онкологии после ЭКО американские ученые пока не выявили.