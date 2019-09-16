2019-09-16T16:21:13+03:00
В мире

Сенаторы, обладатели "Грэмми" и лауреаты "Оскара": Рак мозга ежегодно губит 80 тысяч американцев

Глиобластома занимает первое место среди всех видов рака головного мозга
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
От рака головного мозга умер сенатор Джон Маккейн.От рака головного мозга умер сенатор Джон Маккейн.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Соединенных Штатах Америки – своя печальная статистика, которую обеспечивает рак головного мозга. Ежегодно у 80 тыс. американцев находят опухоли мозга, в трети из этих случаев – злокачественные. В 25% случаев – это именно глиомы, еще в 15% - глиобластомы. Именно глиобластома занимает первое место среди всех видов рака головного мозга. Ежегодно в США ставится до 13 тыс. таких диагнозов.

Рак головного мозга не щадит никого – ни детей, ни взрослых. От него в США умирает порядка 5 тысяч детей и подростков в возрасте от 0 до 14 лет.

Социальный статус также не играет роли. Совсем недавно от рака головного мозга умерли: Джозеф «Бо» Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Говорят, что именно безвременная кончина старшего сына спровоцировала отказ Байдена-старшего от противостояния Дональду Трампу в последней президентской гонке.

Уже после того, как Трамп перебрался в Белый дом, от рака головного мозга умер сенатор Джон Маккейн. Также злокачественные опухоли головного мозга стали причиной смерти младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди, сенатора от штата Массачусетс Эдварда Кеннеди, директора ЦРУ Уильяма Кейси и астронавта, участника советско-американской космической программы «Союз-Аполлон» Дональда Слейтона.

От рака головного мозга ушли в мир иной и американские актрисы: Валери Харпер, обладательница четырех премий «Эмми» и «Золотой глобус», обладательница «Оскара» Сьюзен Хейворд, звезда Голливуда Кэрри Хэмилтон, Элинор Мондейл, состоявшая в романтической связи с Арнольдом Шварцнеггером. А также актер Джим Дэвис и двукратный лауреат премии «Грэмми», певец Джеймс Ингрэм.

Последние исследования, проведенные американскими учеными, выявили повышенный риск заболеваемости детей, появившихся на свет в результате ЭКО, некоторыми видами рака – ретинобластомой, гепатобластомой и рабдомиосаркомой.

Американских ученых не сильно беспокоит дисбаланс в статистке смерти рожениц: 42 из 100 тыс. американок, прошедших процедуру ЭКО, умирают при родах, во всех остальных случаях этот показатель составляет 6 на 100 тыс. Врачи говорят, что к ЭКО чаще всего прибегают женщины старшего возраста, а также страдающие рядом заболеваний, делающих обычное зачатие невозможным. Что и обеспечивает увеличенный показатель такой печальной статистики.

Никакого риска появления онкологии после ЭКО американские ученые пока не выявили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Охотник» вооружат крылатыми ракетами
Переговоры Путина с Эрдоганом вместо запланированного получаса длились два часа
Аналитик спрогнозировал продажи нового iPhone в России
Умер Юрий Колычев: народный артист РСФСР
Россия завершила поставку ракет С-400 в Турцию раньше срока
Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали архивное видео с отцом
За нападение на бойца ОМОН Павел Устинов приговорен к 3,5 годам колонии
Работу Минфина Якутии высоко оценили на Московском финансовом форуме
В Персидском заливе задержали судно с 250 000 литрами «контрабандного» топлива
В России появится «черный список» пассажиров общественного транспорта
Повстанцы грозят новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Пилоты о первом международном полете российского самолета МС-21: «В голосе диспетчеров чувствовалась гордость»
Песков прокомментировал публикацию плана интеграции РФ и Белоруссии
Зеленский рассказал о своей миссии в качестве президента Украины
Песков: конкретной даты встречи "нормандской четверки" пока нет
С 2021 года в России начнут действовать электронные визы
Эксперт рассказал, почему россияне не копят деньги
Захарова рассказала об опасности западных компьютерных игр