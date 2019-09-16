Телеведущий из 90-х Иван Демидов стал директором парка «Зарядье»

Кадровые перестановки в парках Москвы — директор «Зарядья» Павел Трехлеб теперь возглавит Парк Горького, а его место займет небезызвестный телеведущий Иван Демидов.

- Кадровые решения осуществлены в соответствии с установленным порядком Департаментом культуры города Москвы, - сообщили в столичной мэрии.

Московскому парку «Зарядье» 9 сентября исполнилось два года, за это время было громкое открытие с потерей 10 тысяч растений, в парке побывали десятки известных артистов, среди них Джонни Депп и Том Харди, говорили даже о сексе молодых парочек прямо в парке — способствовала этому особая атмосфера и удобные лавочки.

- За два года московский парк «Зарядье» посетили 23 млн человек, - сообщили ранее в мэрии Москвы.

Все это время на должности директора парка «Зарядья» был Павел Трехлеб. Теперь ему предстоит проявить себя в Парке Горького, площадь которого больше почти в 20 раз больше (для сравнения, площадь «Зарядья» - 13 га, Парка Горького - 250 га, целого государства Монако - 202 га, Ватикана - 44 га). В общем, работы будет много.

До 1 января директором Парка Горького была Марина Люльчук, которую уволили после обрушения в новогоднюю ночь в парке деревянного моста с людьми на каток. Временно исполняющим обязанности директора был Вячеслав Дунаев.

«Зарядье» передали в руки телеведущему из 90-х Ивану Демидову. Его помнят по передаче «МузОбоз», которая с 1991 года выходила на Первом канале. Он запомнился своим имиджем — черные очки он носил целое десятилетие (как сейчас Дмитрий Нагиев). Под его руководством выходили программы «Пост-музыкальные новости», «Акулы пера», «Я сама». Демидов учредил газету «МузОбоз» и неформальную театральную премию «Чайка».

После того, как место ведущего программы «МузОбоз» занял Отар Кушанашвили, Демидов снялся в фильме «Брат 2» и на время исчез с экрана. Потом был участником реалити-шоу «Последний герой-3: Остаться в живых». А в 2005 году основал православный телеканал «Спас», после чего ушел в политику - был назначен начальником идеологического управления политического департамента партии «Единая Россия». Но и от культуры Демидов не отходил — еще в 2013 году занимал должность заместителем министра культуры РФ, курировал кинематографию, а спустя два года возглавил Фонд развития современного искусства.