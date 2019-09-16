Аэрофлот предложил поднять национальные требования к борьбе с коррупцией до уровня международных

Аэрофлот предложил создать первую в России глобальную Стратегию транснационального антикоррупционного комплаенса (СТАК). Об этом стало известно в Генпрокуратуре России на конференции, посвященной участию бизнеса в противодействии коррупции.

«Выходя на международные рынки, российские компании вынуждены выстраивать антикоррупционную политику с учетом требований различных стран и юрисдикций, которые нередко противоречат российскому законодательству, - пояснил заместитель генерального директора авиакомпании Владимир Александров. - Глобальная стратегия Аэрофлота позволит гармонизировать международные и национальные стандарты противодействия коррупции для всего бизнеса России. Реализация нашей инициативы усилит позиции отечественных компаний на международном рынке и повысит их инвестиционную привлекательность».

Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот.

Стратегию планируется разработать на объединенной платформе при участии крупных российских компаний, работающих за рубежом, международных организаций и государственных органов. В рамках проекта планируется провести аудит зарубежных стандартов противодействия коррупции для их последующего внедрения в антикоррупционную политику российских компаний. Кроме того, будут выработаны конкретные решения для оптимизации российского законодательства на основе лучших мировых практик противодействия коррупции.

«Эта конференция — уникальная возможность обсудить с участием представителей Генпрокуратуры, Министерства труда и социальной защиты, представителей компаний с государственным участием наиболее актуальные вопросы, в том числе, меры противодействия коррупции в рамках российского и международного права, - резюмировал Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Александр Русецкий. Совместная плодотворная работа позволит выработать единые подходы к совершенствованию антикоррупционного законодательства и применить новые решения на практике».