2019-09-16T18:02:24+03:00
Экономика

Аэрофлот предложил поднять национальные требования к борьбе с коррупцией до уровня международных

В разработке документа примут участие российские компании, работающие за рубежом, трансатлантические организации и госорганы
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» Александров В.Б. Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот.Заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» Александров В.Б. Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот.
Изменить размер текста:

Аэрофлот предложил создать первую в России глобальную Стратегию транснационального антикоррупционного комплаенса (СТАК). Об этом стало известно в Генпрокуратуре России на конференции, посвященной участию бизнеса в противодействии коррупции.

«Выходя на международные рынки, российские компании вынуждены выстраивать антикоррупционную политику с учетом требований различных стран и юрисдикций, которые нередко противоречат российскому законодательству, - пояснил заместитель генерального директора авиакомпании Владимир Александров. - Глобальная стратегия Аэрофлота позволит гармонизировать международные и национальные стандарты противодействия коррупции для всего бизнеса России. Реализация нашей инициативы усилит позиции отечественных компаний на международном рынке и повысит их инвестиционную привлекательность».

Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот.

Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот.

Стратегию планируется разработать на объединенной платформе при участии крупных российских компаний, работающих за рубежом, международных организаций и государственных органов. В рамках проекта планируется провести аудит зарубежных стандартов противодействия коррупции для их последующего внедрения в антикоррупционную политику российских компаний. Кроме того, будут выработаны конкретные решения для оптимизации российского законодательства на основе лучших мировых практик противодействия коррупции.

«Эта конференция — уникальная возможность обсудить с участием представителей Генпрокуратуры, Министерства труда и социальной защиты, представителей компаний с государственным участием наиболее актуальные вопросы, в том числе, меры противодействия коррупции в рамках российского и международного права, - резюмировал Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Александр Русецкий. Совместная плодотворная работа позволит выработать единые подходы к совершенствованию антикоррупционного законодательства и применить новые решения на практике».

Заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» Александров В.Б. Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот.

Заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» Александров В.Б. Фото: пресс-служба ПАО Аэрофлот.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МИД Ирана отверг обведения в атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Спасателей в Италии будут судить за гибель 200 мигрантов при кораблекрушении
Bloomberg : Нефтезавод в Саудовской Аравии атаковали с помощью иранских беспилотников
Первая в России инжиринговая конференция прошла в Самарской области
Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить
Саудовская Аравия закрыла нефтяную магистраль на Бахрейн
«Охотник» вооружат крылатыми ракетами
Переговоры Путина с Эрдоганом вместо запланированного получаса длились два часа
Аналитик спрогнозировал продажи нового iPhone в России
Умер Юрий Колычев: народный артист РСФСР
Россия завершила поставку ракет С-400 в Турцию раньше срока
Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали архивное видео с отцом
За нападение на бойца ОМОН Павел Устинов приговорен к 3,5 годам колонии
Работу Минфина Якутии высоко оценили на Московском финансовом форуме
В Персидском заливе задержали судно с 250 000 литрами «контрабандного» топлива
В России появится «черный список» пассажиров общественного транспорта
Повстанцы грозят новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Пилоты о первом международном полете российского самолета МС-21: «В голосе диспетчеров чувствовалась гордость»
Песков прокомментировал публикацию плана интеграции РФ и Белоруссии
Зеленский рассказал о своей миссии в качестве президента Украины
Песков: конкретной даты встречи "нормандской четверки" пока нет
С 2021 года в России начнут действовать электронные визы
Эксперт рассказал, почему россияне не копят деньги
Захарова рассказала об опасности западных компьютерных игр