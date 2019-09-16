Как фотография в телефоне навсегда меняет жизнь мужчины

У многих из нас с деньгами дела обстоят не лучшим образом, поэтому проблемы молодого парня, именующего себя Ником, зрителям будут близки и понятны. Он не хочет вкалывать с утра до вечера на стройке, а рассчитывать на более денежную работу не может в силу недостатка образования. И как тут думать об американское мечте, если все, что тебя с ней связывает - это звучное иностранное имя? Да и оно, разумеется, выдуманное - на самом деле наш герой, конечно, никакой не Ник, а просто Коля. Бедняге остается лишь хвататься за возможности, которые подбрасывает судьба, и тут внезапно появляется одна из них в лице шикарной красотки Риты. Девушка просит похитить ее из ночного клуба - быстро, дерзко, незаметно для богатого мужа и его охраны. За это она готова заплатить, а у Ника как раз в очередную неприятную историю вляпалась любимая сестра, поэтому срочно нужна куча денег. Юноша выполняет заказ, Рита ему благодарна, эмоции бьют через край и... В общем, вскоре молодые люди оказываются в одной постели.

Вот оно, везение! Или все же нет? Об этом Нику придется всерьез подумать, ведь вскоре после романтической ночи к нему придут оперативники и покажут разбитый телефон Риты, на одной из фото в котором он красуется вместе с девушкой, якобы бесследно исчезнувшей. А сделанное в постели сэлфи является теперь прямым доказательством того, что Ник сделал с Ритой что-то очень нехорошее, и не только в сексуальном смысле.

Запутавшегося в этой любовно-криминальной паутине простофилю сыграл актер Игорь Юдин. Также в четырехсерийном телефильме снялись Евгений Пронин, Антон Багров, Анастасия Дюкова, Юлия Кокрятская и другие заслуженные деятели мыльно-оперного искусства.

ТВЦ, "Селфи на память", 21 сентября, 17.05