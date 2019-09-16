Почему лауреат "Оскара" перестал снимать кино

Меньшов, которому 17 сентября исполняется 80 лет, - удивительный актер и режиссер. Почти каждый фильм - хит, почти каждая роль - в десятку. «Оскар», полученный маэстро за картину «Москва слезам не верит» - лишнее тому подтверждение.

При этом, даже играя отрицательных персонажей, он остается харизматичным и убедительным - вспомните его хитрого чиновника из "Легенды №17" или брутального американского шпиона из "Перехвата". Впрочем, в последние годы Владимир Валентинович сосредоточен на преподавательской работе, редко снимается и ничего не снимает сам. Почему? На этот вопрос попытались ответить авторы нового документального фильма «Кто сказал: «У меня нет недостатков?» (Первый канал, 21 сентября, 10:15).

Также поклонников мэтра ждет история о том, как создавался один из главных его фильмов - "Любовь и голуби". Рождение легенды" (Первый, 21 сентября, 12.15). Еще один юбилейный документальный проект называется "Монологи кинорежиссера" (20 сентября, "Культура", 20.35).

Разумеется, нам покажут немало художественных фильмов, к созданию которых приложил руку именинник. Мы вспомним его режиссерские и актерские работы - «Перехват» (17 сентября, ТВЦ, 8.55), "Год теленка" (21 сентября, Первый, 13.15), "Человек на своем месте" (20 сентября, "Культура", 21.35), "Ширли-мырли" (21 сентября, Первый, 14.45), "Розыгрыш" (22 сентября, Первый, 13.30).