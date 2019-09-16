"Динамо" сыграло вничью 0:0 с "Уфой" после того, как у команды отобрали пенальти

В понедельник, 16 сентября, в Москве на стадионе в Петровском парке столичное "Динамо" принимало на свое поле ФК "Уфа". Клуб из столицы Башкирии до перерыва успел пошуметь в Премьер-Лиге, отметившись победой 1:0 над питерским "Зенитом" на своем поле. А теперь же настал черед матчей на выезде и первая поездка - в столицу, на встречу с динамовцами.

Перед началом игры в соцсетях "Уфы" произошла достаточно милая и необычная ситуация. В Инстаграме уфимцев попытались отметить форварда "Динамо" Игбуна, который ранее играл за башкирский клуб. Однако Сильвестр почему-то заблокировал бывшую команду в соцсети. "Почему же???" - вопрошали уфимцы уже в твиттере. И, к слову, Игбун, который в конце августа переехал из Уфы в Москву, появился в стартовом составе "Динамо" на матч против бывшего клуба.

Игбун, же, к слову, не рвался к мячу в начале поединка. Когда на 8-й минуте судья решил внезапно назначить пенальти в ворота "Уфы". Сначала зафиксировали игру рукой у Даниила Кругового. Однако же гостей спасла система видеоповторов. Минуты три смотрели этот эпизод видео-арбитры, которые помогали главному судей встречи. И затем уже позвали самого рефери глянуть на монитор. Все три минуты с мячом в штрафной у "Уфы" стоял Жоаозиньо. И - в итоге пенальти был отменен. У Кругового рука была прижата к телу, и фола как такового не было.

"Спасибо, VAR, что ты есть!" - радостно огласил соцсети твиттер "Уфы", встречая решение арбитра матча.

В конце первого тайма "Динамо" понесло неожиданную потерю. Из-за травмы Клинтон Нжи еще до конца первых 45 минут покинул поле. Вместо него вышел Шиманьски в атаку. И через несколько минут судья дал свисток на перерыв - итогом первой половины битвы в Москве стала ничья 0:0.

- Надо просто забить, - в перерыве матча в интервью "Матч Премьер" признавался защитник "Динамо" Роман Нойштедтер.

И динамовцы постепенно со старта второго тайма поединка стали придавливать уфимцев, пытаясь забить первый мяч в поединке. На 63-й минуте очень классный момент был у Игбуна. Но бывший игрок "Уфы" все-таки дрогнул перед обороной своего родного клуба - отобрав мяч у защитника в 30 метрах от ворот Беленова, камерунец вместо удара решил пофинтить и потерялся. Пробив мимо. Был потом и еще один удар через пять минут. Убойный выстрел с 12 метров отбил вратарь. Снова неудача Игбуна!

В итоге ни "Динамо", ни "Уфа" голов в этой игре не забили - матч завершился вничью 0:0. Команды остались на своих местах в турнирной таблице.

Свой следующий матч "Уфа" сыграет дома уже в пятницу - 20 сентября к ним в госте едет "Спартак". А вот "Динамо" 22 сентября примет ФК "Сочи".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Уфа".